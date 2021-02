Los equipos podrán retomar los entremientos en grupo

Después de más de un mes sin poder entrenar, los equipos deportivos de la Comunitat Valenciana podrán retomar su actividad a partir del 1 de marzo según las medidas que este jueves hechas públicas por el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig y por la Consellera de Saanidad, Ana Barceló. Los equipos de todas las modalidades deportivas: fútbol, baloncesto, hockey, balonmano, etc...podrán retomar los entrenamientos pero sólo al aire libre, por tanto, quedan descartados los entrenamientos en pabellones deportivos e instalaciones cerradas. En el caso de categorías no competitivas como querubines, etc, se aplicará el mismo criterio que para las actividades extra-escolares de Primaria y por tanto, sólo se permitirá grupos de 4 niños/as.



Aunque para el deporte amateur sólo se permite grupos de cuatro personas, en el caso de los equipos federados se permitirán que entrenen juntos formando 'grupos burbuja' y no será obligatorio el uso de mascarillas. Esta medida afecta por tanto a deporte Unversitario, Federado y Jocs Esportius, si bien en el caso del futbol en concreto la propia federación ha anunciado que está pendiente de que se confirme hoy con la publicación del DOGV.





Estamos pendientes del decreto oficial de la @generalitat para aclarar la vuelta a los entrenamientos y las competiciones que se pueden retomar



? El deporte ???? salud

? El deporte ???? es foco de contagio

? El deporte ???? actividad esencial#EntrenemSegurs #JuguemSegurs pic.twitter.com/NTFNx8wv26 — FFCV (@FFCV_info) February 25, 2021



En cuanto a la competición, de momento, sólo se permitirá competir a los equipos que estén en:-Competiciones oficiales federativas autonómicas-Competiciones oficiales federativas autonómicas imprescindibles para obtener la clasificación para otras competiciones estatales o internacionales-Competiciones de pilota valencianaPor tanto, el resto de categorías inferiores podrán entrenar pero, tendrá que esperar de momento para retomar la competición.Las nuevas normas estarán en vigor hasta el 14 de marzo y si la evolución de la pandemia es positiva, a partir de entonces se podría dar otro paso en la desescalada deportiva.En el caso de estas competiciones sí se permitirá el uso de pabellones e instalaciones cerradas para disputar los partidos siempre contando con la autorización de la autoridad muncipal que corresponda.