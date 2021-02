Una jugadora de rugby reduce a un atracador en el portal de su casa

La jugadora del XV Hortaleza de rugby Laura Alonso evitó un atraco en el portal de su casa y no dudó en enzarzarse en una pelea con el atracador que pretendía llevarse sus pertenencias. Según narra la jugadora en el diario Marca, todo sucedió cuando llegaba a su casa en el barrio madrileño de Vallecas. Un atracador la sorprendió en el portal pero Laura no estaba dispuesta a dejarse intimidar. Ya dentro del patio, un hombre la agarró por detrás presionando su cuello con el brazo para intentantar hacerle la técnica del 'mataleón': Me intentó asfixiar y estuve forcejeando unos segundos, en los que también logré gritar", relata Laura a Marca. "Como vio que no podía reducirme, al cabo de sus segundos me soltó e intentó huir".

El atracador, al ver que no lograba reducir a Laura, intentó huir pero la jugadora lo alcanzó y le propinó varias patadas. Al final, el malechor salió corriendo pero con más de un golpe. "Esto me ha pasado por ser mujer, porque creen que somos más débiles y quieren aprovecharse de eso", afirmaba Laura a Marca. Sin duda, el hecho de estar en forma por su condición de jugadora de rugby evitó que Laura se convirtiera en una víctimas más.