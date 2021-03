Eusebio Cáceres, baja de última hora para el Europeo

El pasado 21 de febrero, Eusebio Cáceres se proclamaba campeón de España en Pista Cubierta al saltar 7,91 en el polideportivo Gallur, en Madrid. Era su décimo título de campeón de España y una medalla que le situaba entre los favoritos al podio en el Campeonato de Europa que se celebrará esta misma semana en Torun (Polonia). Pero ayer, poco antes de partir hacia el Europeo, el atleta de Onil confirmaba su decisión de no acudir a la cita continental: «Después de hablarlo con todo el equipo no acudiré al europeo esta pista cubierta. Tengo unas molestias que me impiden correr al 100%, y aunque la semana que viene seguramente lo consiga, no es suficientemente rápido para este jueves llegar a saltar».

El atleta alicantino tiene muy claro cuál es su prioridad, y no es otra que llegar en plena forma a los Juegos de Tokio: «Toca pensar en frío y mirar hacia los Juegos que están muy cerca», destaca Cáceres que pone fin a temporada bajo techo y a partir de ahora, comenzará a preparar ya el aire libre. Idéntica decisión, la de renunciar a los Europeos para preparar mejor los Juegos, había tomado semanas antes el triplista valenciano Pablo Torrijos. Sin Cáceres, serán 5 los representantes valencianos en el Europeo que se celebra del 5 al 7 de marzo: Jorge Ureña (heptatlón), Fátima Diame (longitud), Quique Llopis y Luis Salort (60 mv.) y Abderrahman El Khayami (1.500)