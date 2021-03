La Fundación Trinidad Alfonso anima a entrenar la igualdad todos los días del año

La Fundación Trinidad Alfonso quiere sumarse un año más a la celebración del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo día 8 de marzo en todo el mundo. La entidad presidida por Juan Roig quiere adherirse a esta lucha por la igualdad y el empoderamiento femenino lanzando un mensaje aspiracional en el que anima a trabajar la igualdad todos los días del año, para conseguir, ojalá en un futuro, que no sea necesario celebrar el Día de la Mujer.

La Fundación Trinidad Alfonso quiere hacer llegar este mensaje a través de los equipos, deportistas y eventos que de una forma u otra se benefician de las ayudas de la entidad que preside Juan Roig. Los equipos masculinos de Les Abelles (rugby), Giner de los Ríos (hockey), Waterpolo Castelló (waterpolo), Alcoy (hockey patines) Illa Grau y Almoradí (voleibol) se han sumado lanzando este mensaje, además de los femeninos del Elche y Morvedre (balonmano) que se enfrentaronj entre sí. El gran evento deportivo de la Comunitat Valenciana, la Copa de la Reina de Baloncesto, también se sumó a la lucha y el empoderamiento femenino en la Final del torneo.

En el apartado de deportistas, las plantillas masculina y femenina del Valencia quisieron adherirse, así como varios deportistas del Proyecto FER, en nombre del resto: los integrantes del CEAR de judo Alberto Varela, Salva Cases, Julia Figueroa y Ana Pérez, junto a Sugoi Uriarte y Laura Gómez; miembros del Playas de Castellón como Jorge Dávila, Carmen Ramos, Claudia Conte y Andreu Boix; y residentes del CAR de Madrid como Néstor Abad, Raúl Martínez, Pablo Torrijos, Eusebio Cáceres.

La igualdad es uno de los principios fundamentales de la Fundación Trinidad Alfonso. Así lo definen:

En la Fundación Trinidad Alfonso no hay proyectos masculinos y otros femeninos.

No hay becas para ellos y becas para ellas.

Practicamos la igualdad durante todo el año para que, algún día, no tengamos que celebrar el 8 de marzo.

Y conseguirlo, depende de todos.



Aunque la crisis sanitaria del COVID-19 ha impedido la celebración de carreras y, por tanto, la participación activa de la mujer en muchos eventos y acontecimientos deportivos, la Fundación Trinidad Alfonso ha seguido apostando decididamente por la igualdad.

Por ejemplo, la Fundación ha becado a 450 mujeres a través del Proyecto FER y de los diferentes programas de tecnificación o ha premiado más de una decena de proyectos dirigidos por mujeres en el programa de ayudas de Emprén Esport.

A estos números hay que sumar a las niñas a las que, de una u otra forma, ha llegado el mensaje de valores de la Fundación a través de las iniciativas dirigidas a las más pequeñas y jóvenes. Uniesport, Día de l'Esport, FER Play, Maratón al Cole, etc.

Si en otros años se ejemplificaba este alcance con una gran foto de familia, este año, debido a las medidas sanitarias, la Fundación ha querido vertebrar el mensaje por todos los rincones de la Comunitat Valenciana.

Para ponerle cara a todos estos proyectos y unirse a esta causa, tanto mujeres como hombres de los diferentes proyectos impulsados por la Fundación quisieron sumarse, lanzando el mensaje y fotografiándose con el hashtag #LaIgualdadSeEntrenaCadaDía. En concreto, La Fundación Trinidad Alfonso quiso hacer llegar este mensaje a través de algunos de los equipos, deportistas y eventos (en representación del resto) que de una forma u otra se benefician de las ayudas de la entidad que preside Juan Roig.





La mujer más rápida, en València



Esta reivindicación también se llevó a cabo desde València Ciudad del Running con dos acciones muy concretas. Por un lado, se ha querido homenajear a Letesenbet Gidey, la mujer que el pasado mes de octubre consiguió batir el récord del mundo de 5.000 metros, junto con el récord masculino de 10.000 metros. En el Estadi del Turia donde tuvo lugar este hito se colocó una placa conmemorativa con la concejal de Deportes de València, Pilar Bernabé, Paco Borao, presidente de la SD Correcaminos, y Elena Tejedor, directora de la Fundación Trinidad Alfonso.

El fin de semana, además, se recordó la importancia de sumar más mujeres en las carreras populares con la iniciativa '+ En Meta', que Maratón Valencia impulsa junto a Teika, con una quedada de las protagonistas.