Elena Tejedor: "La igualdad debe ser una actitud de los 365 días del año"

La directora de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor destacó el lema elegido por la entidad que preside Juan Roig este año para conmemorar el Día de la Mujer 'la Igualdad se entrena cada día': "Queremos transmitir que la igualdad debe ser una actitud de los 365 días del año. Ojala en algún nomento no se tenga que conmemorar. Ojalá algúln día celebremos el último Día de la Mujer porque significará que se ha alcanzado la igualdad plena y no será necesario este tipo de gestos".

Los acontecimientos deportivos femeninos son especialmente relevantes este año en la Comunitat Valenciana, algo que ha sido posible gracias al apoyo de la Fundación Trinidad Alfonso a través del su Plan PAC_CV: "Hemos celebrado este fin de semana la Copa de la Reina de baloncesto, hemos puesto ya en marcha la cuenta atrás para el Eurobasket femenino, vamos a tener también el Mundial de balonmano femenino, el preolímpico en apenas unos días... estos eventos hacen que las niñas tengan referentes, que se fijen en ellas, que vean que las mujeres también logran gestas deportivas muy importantes e inspiaradoras".

Para la Fundación Trinidad Alfonso la igualdad es uno de sus principios básicos y que practican apoyando de igual forma a los deportistas hombres y mujeres a través del Proyecto FER o el apoyo a acontecimientos deportivos independientemente del género: "Para nosotros no hay distinción entre deporte femenino y masculino, entre hombres y mujeres. Es cierto que aún en muchos aspectos tenemos que hacer un esfuerzo, un llamamiento a las mujeres. Un caso claro es el maratón: la diferencia de participación masculina y femenina es elecuente. Nos comparamos con grandes carreras del mundo en EEUU o el Norte de Europa donde la participación es casi paritaria y aquí en España aún estamos lejos de eso".

Para que esa incorporación de la mujer al deporte y en concreto a las carreras sea cada vez más evidente, para Elena Tejedor es importante "hacer visible esa participación femenina. Animar a que la mujer salga de su zona de confort. En el mundo del running la incorporación de la mujer ya es muy elevada pero aún falta dar ese paso hacia la participación en carreras como medio maratón y maratón".

Elena Tejedor considera un importante handicap el hecho de que en estos momentos no se estén celebrando carreras. Un parón que, para la directora de la Fundación Trinidad Alfonso puede suponer un frenazo en la incoporación de la mujer y el desapego general hacia el deporte: "Me da mucho miedo todo lo que estamos sufriendo en los eventos deportivos, tanto por lo que se refiere a la ausencia de competición como en el caso del atletismo popular o en el caso de otros deportes que sí están celebrando competiciones, pero en los que, el hecho de no poder asistir a los estadios va a probocar un desapego en la gente, una falta de motivación. La gente consume menos deporte incluso en la televisión. Tenemos que volver poco a poco a la normalidad. Hablar de cuándo se puede volver a los estadios, a los eventos populares. Tenemos que demostrar que los eventos deportivos se pueden hacer de forma segura. Alrededor del deporte hay también una gran industria que no podemos hacer desaparecer".

Este 8 de marzo se cumple además un año de la última carrera popular en Valencia Ciudad del Running. La 10KFem se convertía en la última prueba antes de la pandemia. La propia Elena Tejedor participó en la carrera organizada por Nosotras Deportistas: "Corrí esa carrera, fue la última vez que me he puesto un dorsal, exceptuando las carreras virtuales. Ha pasado ya un año y no podemos ocultar nuestra preocupación. Aún así seguimos trabajando con ilusión pensando, inspirándonos para ofrecer alternativas, hacer cosas para que la gente sienta que vuelve la competición. Tenemos un gran equipo muy imaginativo. Después de la Semana Santa estoy segura de que los índices de vacunación va a ir mucho mejor. Por eso, pedimos que la Administración nos deje trabajar. Si los acontecimientos deportivos no tienen público, no tienen participación popular, los patrocinadores no van a querer venir, tienen que ser eventos sostenibles económicamente. Sin participación popular, los patrocinadores no quieren estar. Va a ser difícil mantenerlos. Habíamos hecho todos un esfuerzo muy bonito por poner a la ComunitatValenciana y a València en el mapa y se puede perder si no hacemos un trabajo muy coral siendo prudentes y con seriedad".