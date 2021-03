Jorge Ureña: "Tokio no se me puede escapar"

Llevaba un año sin competir y reapareció a lo grande: con la medalla de plata en el heptatlon del Europeo en pista cubierta. Jorge Ureña suma así su tercer podio continental consecutivo y ahora sólo piensa en un objetivo: lograr la mínima para Tokio

La pandemia, las lesiones... llevaba un año sin competir desde que en febrero de 2020 se proclamó campeón de España en Ourense. ¿Cómo sienta volver y hacerlo ganando una medalla de plata en un Europeo?

Pues muy bien, estoy muy contento con esta plata. Fui a Torun un poco a ciegas, sin saber cómo iba a responder y ha salido bien.

Renunció a revalidar el título en el pasado Campeonato de España para llegar a Polonia y la apuesta le ha salido bien.

Sí, fue una decisión acertada porque me proporcionó dos semanas más para seguir recuperándome. Creo que si hubiera ido al Campeonato de España me hubiera resentido de mi lesión.

¿Cómo está su isquiotibial? Ha tenido que hacer una recuperación exprés.

En enero hice un test de combinadas porque quería probarme de cara al Europeo y asegurar mi participación. Tuvimos que repetir la prueba de los 60 m. porque falló la fotofinish y me dio un tirón en el isquio. Unos días después, entrenando la pértiga, se me acabó de romper. Faltaban 5 semanas para el Europeo así que mi preparación básicamente ha sido recuperarme físicamente.

Plata en Belgrado 2017, oro en Glasgow 2019 y plata en Torun 2021. Tres podios consecutivos en un Europeo indoor. Ha vuelto a demostrar que es uno de los mejores del mundo en heptatlon ¿Qué significa para usted?

Una gran alegría y un orgullo sobre todo esta última medalla me da mucha moral por las circunstancias en las que llegaba.

La plata en Polonia se la ganó a pulso, peleando hasta la última prueba. Sólo el plusmarquista mundial, el francés Kevin Mayer le superó. ¿Cómo vivió la competición?

Empecé regular con los 60 m. en los que esperaba bajar de 7 pero hice 7'3. En la longitud hice 7,33, también esperaba saltar más pero la falta de competición hizo que no ajustase bien el talonamiento. En peso y altura cumplí el objetivo que era estar en mis marcas. Las vallas y la pértiga me daban miedo porque era donde mi isquio podía sufrir más y además acumulaba la fatiga de la jornada anterior pero me fue bien en ambas pruebas. Por último, en el 1.000 final me jugaba la plata con el polaco (Pawel Wiosielek), planteé la carrera para vigilarle y entramos juntos.

Tiene tres medallas continentales en pista cubierta pero su palmarés podría ser mucho mayor si la suerte le hubiera sonreído en la competición al aire libre. Aunque para usted será difícil de olvidar, recordemos que en el Europeo de Amsterdam 2016 se quedó sin medalla por tres nulos en la prueba de disco y además le costó quedarse fue de los Juegos de Río. En el Europeo de Berlín 2018 le pasó lo mismo pero con tres nulos en pértiga. ¿Espera saldar esa deuda pendiente con el decatlón en Tokio?

Eso espero, ahora mi gran meta es lograr la mínima para los Juegos de Tokio. Es una marca exigente, 8.300. Mi marca personal es 8.125 pero creo que puedo hacerla. Este año no se me puede escapar Tokio.

Y si no, por ránking tiene bien encarrilada la clasificación. El Europeo le habrá servido para sumar unos buenos puntos.

Sí, este Europeo era importante para seguir sumando.

Atleta del CA Playas de Castellón e integrante del Proyecto FER, siempre ha entrenado en su ciudad, Onil y con su padre el también decatleta José Antonio Ureña como entrenador ¿no se ha planteado nunca irse al CAR de Madrid?

No. Tengo muy claro que de Onil no me muevo. Aquí estoy muy bien, entrenando con mi padre. La verdad es que la ventaja de practicar pruebas combinadas es que no te aburres, es muy variado.

¿Qué agenda de competición tiene ahora?

Tenemos que estudiar bien el calendario de aire libre para elegir las competiciones. En última instancia, para hacer la mínima para Tokio me quedaría el Cto. de España.

La Comunitat Valenciana con atletas como usted, Claudia Conte, Carmen Ramos, Jorge Dávila ...es ahora mismo la gran potencia nacional en combinadas. ¿Los jóvenes le piden consejo? ¿Qué siente al ser un referente para ellos?

Nos llevamos muy bien, el grupo de Manoli Alonso es muy bueno, se está haciendo un gran trabajo. Me gusta entrenar con los jóvenes porque hay muy buen ambiente. En diciembre compartimos una concentración en Tenerife y estuvo muy bien. Para ellos también es una motivación, me retan, en los entrenamientos intentan ganarme en alguna de las pruebas. Hay una gran cantera de combineros valencianos.