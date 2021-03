El rugby valenciano se moviliza para encontrar a Alvaro García Ramón

El mundo del rugby valenciano se ha movilizado para encontrar al joven jugador de las categorías base del CAU Valencia, Álvaro García Ramón del que nadie sabe nada desde este miércoles 10 de marzo. Su familia ha pedido colaboración para localizarle ya que la preocupación es máxima: "Necesitamos vuestra ayuda. De todo el rugby y el deporte valenciano. Álvaro no está en casa desde ayer. No sabemos nada de él. Su familia y su club estamos muy preocupados. Por favor ayudarnos a traerlo a casa", con este mensaje lanzado a sus redes sociales el CAU pedía la colaboración de todos para localizar cuanto antes a Álvaro.



La respuesta no se ha hecho esperar y todos los clubes del rugby valenciano: Valencia RC, Abelles, Tatami... así como la Federación de Rugby de la Comunitat Valenciana han difundido también el mensaje pidiendo la colaboración ciudadana. Clubes de otros deportes como el mismo Valencia CF también se han solidarizado uniéndose a la búsqueda. En la actualidad Álvaro es jugador del CAU Valencia pero antes militó también en el Valencia RC donde su desaparición también ha causado gran consternación.





??ATENCIÓN.@lesabellesrc nos sumamos a la preocupación por la ausencia de información sobre el paradero de Álvaro García, 13 años,jugador de la escuela del @CaurugbyVLC y del que no se sabe nada desde ayer.#ÁlvaroEnCasa #UnidosSomosMasFuertes #ÁnimoCompañeros@comunitatesport pic.twitter.com/mYuWLn9ZxB — C.P. Les Abelles (@lesabellesrc) March 11, 2021

Necesitamos vuestra ayuda. De todo el rugby y el deporte valenciano. Álvaro no está en casa desde ayer. No sabemos nada de él. Su familia y su club estamos muy preocupados. Por favor AYUDADNOSa TRAERLO A CASA @CaurugbyVLC @ferugby @FTA_CV @FDMValencia pic.twitter.com/mR1lasN1sx — Toni Gimeno ?????? (@ToniGimenoRugby) March 11, 2021

Ayúdanos a buscar a Alvaro. Todos juntos podemos ayudar. https://t.co/V42g7h2aGk — Cau Rugby Valencia (@CaurugbyVLC) March 11, 2021

. En el momento de su desaparición vestía pantalones vaqueros, sudadera granate con capucha y una cazadora final.El mundo del rugby se vuelca