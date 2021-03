Muere un jugador de 19 años golpeado por el disco

Un jugador ruso de hockey sobre hielo murió este martes al recibir un golpe en la cabeza con un disco durante un partido disputado entre su equipo, el Dinamo San Petersburgo, y el Lokomotiv, según informó el club en un comunicado.



El jugador, Timur Faizutdínov, de 19 años, recibió el golpe el pasado 12 de marzo en un partido de la liga juvenil de hockey disputado en la ciudad de Yaroslavl.



El capitán del Dinamo fue atendido con urgencia en la misma pista de hielo y hospitalizado sin conocimiento en cuidados intensivos con pronóstico grave, pero los médicos no pudieron salvar su vida.





Dynamo Saint Petersburg defenseman Timur Faizutdinov has tragically passed away at the age of 19.



He had received a fatal head injury during an MHL match against Loko in Yaroslavl on March 12.



SKA Hockey Club extends its deepest condolences to Timur's family and friends. pic.twitter.com/gDQkK43ILr