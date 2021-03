El Levante UD FS se queda sin final

El Levante no pudo con el Barça

El Levante no pudo con el Barça SD

No pudo ser. El Levante UD FS, el líder de Primera División no podrá luchar por su primer título de Copa tras caer en semifinales ante un Barça que echó mano de su experiencia para llevarse una semifinal más igualada de lo que refleja el 3-6 final y que no se resolvió hasta los últimos minutos de la segunda parte.

Así Barça e Inter jugarán este domingo 28 de marzo la final a las 20:45 horas (Teledeporte). El Inter superaba a su vez al Cartagena por 0-2.



El Barça se convirtió en el segundo finalista de la Copa de España Comunidad de Madrid después de vencer al Levante UD en un duelo de poder a poder. En el primer tiempo, Marcenio en propia puerta dio la ventaja a los granotas. En el segundo tiempo, Coelho, un doblete de Ximbinha y un hat-trick de Adolfo certificaron el triunfo a pesar de los tantos de Gallo y Pedro Todo. Este domingo, frente a Inter FS, el Barça disputará la gran final por alzarse con la Copa de España 2021.





erdo, se marchó de su marca y con la zurda armó el disparo, pero Fede desvió el esférico abajo. La segunda oportunidad de los culés nació también de las botas del brasileño con un disparo de falta directa de lejana distancia que Fede atrapó sin dificultad. En el minuto 3 de juego, los granotas botaron una falta directa y Marcenio desvió el balón lo justo para introducirlo en la red e inaugurar el primer tanto del encuentro con el 1-0. En la siguiente jugada, los de Diego Ríos pudieron ampliar la ventaja en el luminoso con un mano a mano de Gallo con Dídac pero el esférico tocó en el cuerpo del arquero culé para salir por la línea de fondo. La réplica de los de Andreu Plaza llegó otra vez por mediación de Dyego, que lanzó a puerta desde media distancia y Fede despejó. En el minuto 8, Pedro Toro recibió el cuero en la frontal del área, se dio la media vuelta y chutó, pero el balón salió desviado., pero Dídac despejó con el pie. Las mejores ocasiones de gol del Barça se originaron con Dyego, ya que el '7' culé no dejó de encarar desde la banda y en una jugada envió un zapatazo a la escuadra contraria de Fede, pero el portero metió los dedos para despejar al córner. En una buena pared entre Adolfo y Ximbinha, el ala de Santa Coloma se quedó con el tiro franco ante Fede, pero, una vez más, el portero le negó el gol con una gran intervención. Conforme avanzaron los minutos, el Barça comenzó a dominar el encuentro manteniendo la posesión del esférico y el Levante aguantaba atrás esperando tener alguna ocasión al contragolpe. En el minuto 16, Pedro Toro retuvo el cuero en campo rival y, de tacón, asistió a la llegada de Maxi Rescia cuyo disparo tocó en Dídac y después el palo evitó que entrara en el fondo de la red. Un minuto después, los de Andreu Plaza dispusieron de una gran oportunidad para empatar en una aproximación de Marcenio, que chutó y el balón lo atrapó Fede. En los últimos compases, Esteban pudo marcar el segundo tanto con un remate libre de marca y, posteriormente, Dyego con un lanzamiento, pero en ambas ocasiones los guardametas impidieron el gol. En la última oportunidad, Coelho envió el balón al palo.Ximbinha recibió el cuero en la frontal del área, se giró y con la puntera logró enviar el balón al fondo de la red para marcar el tanto del empate a uno. Los granotas intentaron rehacerse del tanto azulgrana y fueron rápidamente al ataque para intentar desequilibrar la balanza de nuevo. En el minuto 25, Aicardo efectuó un obús con un disparo lejano que se marchó rozando la escuadra derecha de la portería defendida por Fede. En la siguiente jugada del Levante UD, en una acción de estrategia desde un saque de banda, Pedro Toro cedió la bola a Gallo y el cierre azerbaiyano, con un preciso lanzamiento, logró marcar el 2-1 para otorgar de nuevo la ventaja a los de Diego Ríos. El Barça no tardó en responder y en una ofensiva, Ferrao disparó al larguero. En el minuto 27, en una falta a favor de los de la Ciudad Condal, Matheus cedió atrás y Coelho armó un zapatazo para introducir el balón por la escuadra y establecer de nuevo la igualada en el marcador.aguantó hasta deshacerse de su marca y chutó a puerta obligando a Dídac a una rápida respuesta. Dos minutos más tarde, en una jugada de estrategia, Adolfo logró encontrar el hueco y perforó la portería granota para materializar la remontada y poner con ventaja al Barça por primera vez en el encuentro. El Levante construyó una gran jugada ofensiva en la que Maxi Rescia puso el balón al segundo palo y Pedro Toro remató para marcar el tanto del empate a tres. Poco duró la alegría en la parroquia granota ya que, un minuto después, una transición ofensiva propició el cuarto gol del Barça con un remate de Ximbinha desde el segundo palo. Diego Ríos introdujo el juego de cinco sobre el 40x20 del WiZink Center y en un error en campo rival, Adolfo lo aprovechó para ampliar la ventaja al 3-5 con un disparo desde su propia pista a puerta vacía. La sentencia llegó en la última jugada cuando el propio Adolfo recuperó el balón en campo propio y marcó el definitivo tres a seis.: Fede, Maxi Rescia, Gallo, Rubi, Esteban –quinteto inicial-, Rivillos, Rafa Usín, Roger, Marc Tolrà, Pedro Toro y Jorge Santos.Dídac, Marcenio, Dyego, Matheus, Ferrao –quinteto inicial-, Coelho, Aicardo, Adolfo, Ximbinha y Daniel.: Carlos Rodrigo y Sánchez Molina (Comité Castellano-manchego. Amonestaron a los levantinistas Gallo (2') y Rivillos (27'), y, por parte del Barça FS, a Ximbinha (5'), Daniel (5'), Dyego (26') y al técnico Andreu Plaza (29').1-0, min. 3: Marcenio (pp). 1-1, min. 22: Ximbinha. 2-1, min. 25: Gallo. 2-2, min. 27: Coelho. 2-3, min. 31: Adolfo. 3-3, min. 33: Pedro Toro. 3-4, min. 34: Ximbinha. 3-5, min. 37: Adolfo. 3-6, min. 39: Adolfo.

