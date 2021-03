Sam Gaze y Ramona Forchini ganan la etapa reina de Mediterranean Epic

Sam Gaze y Ramona Forchini han sido los más rápidos en la etapa más larga de la Mediterranean Epic 2021. 93 km que han servido para dar un vuelco total a la clasificación general, tanto masculina como femenina.

El tercer día de competición de la Mediterranean Epic ha supuesto un cambio radical en la general de la carrera. Nuevos ganadores de etapa y nuevos líderes para un día que los bikers recordarán durante mucho tiempo. Los 93 km con más de 1.800 metros de desnivel positivo tenían de todo un poco: tramos de asfalto, pistas lisas, largos tramos rocosos, senderos divertidos e incluso tramos de exigente trialera. Una definición perfecta de los contrastes que ofrece la provincia de Castellón y del terreno privilegiado que tiene para el MTB. La combinación de cansancio acumulado y una etapa de larga distancia ha dado sus frutos dinamitando la general de la carrera.

El austriaco Daniel Geismayr (Trek Pirelli) y la italiana Chiara Teocchi (selección italiana) empezaban la jornada con el maillot de líderes, pero no serían capaces de mantenerlo. Una dura ascensión inicial por asfalto daba paso a un largo tramo de rodar que favoreció la formación de pelotones. Pero no iba a ser una etapa fácil. En categoría masculina la primera subida larga del día y, sobre todo, la primera bajada por sendero, servían para crear una gran selección en ese numeroso grupo de cabeza. En un primer momento todos los favoritos se aguantaban unidos, pero solo era el inicio del proceso de desgaste que acabaría rompiendo la carrera.

A falta de 30 km para meta el alemán Sasha Weber (Trek Vaude) atacaba junto a Daniele Mensi (Soudal Lee Cougan). Ambos abrían un hueco que llegaba al minuto y, siendo corredores sin opciones en la general, parecía que les podría valer para llegar a meta destacados. No contaban con el factor Sam Gaze (Alpecin Fenix). El biker de Nueva Zelanda ha vivido un día peculiar en el que ha demostrado estar camino de su mejor versión. Gaze rodaba en cabeza cuando, sobre el kilómetro 35 de carrera sufría un pinchazo. Reparaba y, posteriormente, cambiaba la rueda en la zona técnica. Con más de 1 minuto y medio cedido sus opciones de triunfo parecían esfumarse. Nada más lejos de la realidad. El corredor de Alpecin Fenix iniciaba una remontada que le llevaría a contactar con el grupo del líder e, inmediatamente, atacaba para neutralizar a Weber y Mensi.

Era el momento clave de la jornada. A la estela de Gaze aguantaban los hermanos Braidot, muy bien situados en la general. En la última bajada el propio Gaze y Luca y Daniele Braidot se destacaban del resto. Por delante 7 kilómetros de llano camino de la línea de meta, en un terreno ideal para el propio Gaze. Los tres bikers se entendían a la perfección y Sam Gaze se llevaba un triunfo de etapa que le vuelve a situar en el primer plano de la actualidad mundial del MTB. Daniele Braidot pasaba a ser el nuevo líder de la general, con su hermano Luca Braidot a solo 2 segundos. Una jugada perfecta para los tres. Geismayr, hasta entonces líder, pasa a la 3a plaza a 30 segundos del maillot verde tras entrar en el grupo perseguidor al que daba tiempo el campeón olímpico de Londres 2012, Jaroslav Kulhavy, 4º en meta.

"He pinchado y he tenido que cambiar la rueda, pero me he encontrado muy bien y he podido remontar hasta llegar a cabeza de carrera. Ayer tuve molestias en la espalda que me hicieron perder tiempo en la general, pero hoy todo ha ido perfecto. Estoy muy contento por poder ganar, es un paso muy importante en mi preparación para la Copa del Mundo" explica Gaze en meta.

En categoría femenina pocos podían predecir lo que iba a suceder en esta etapa reina. El día empezaba con el dominio de Chiara Teocchi, la sólida líder hasta el momento, que contaba sus dos etapas por victorias. Ramona Forchini (jb Brunex Superior) parecía sufrir en esos primeros compases. Pero en una jornada tan larga todo puede cambiar. En la última parte de la prueba la campeona del mundo de bike-marathon sacaba a relucir su mejor adaptación a la larga distancia y progresaba poco a poco hasta llegar al liderato y destacarse en solitario. Los últimos kilómetros eran toda una contrarreloj individual para ella en busca de lograr el maillot de líder. Entraba en meta como ganadora del día y conseguía dar un vuelco a la general. Teocchi pasaba un mal día, en una distancia a la que no está habituada, y acabaría cediendo casi 9 minutos, pasando a ser segunda en la general, pero ya a más de 7 minutos de la suiza. Martina Berta y Greta Seiwald completaban el podio del día.

Esta 3a etapa ha puesto de manifiesto la dureza del terreno de la Mediterranean Epic, que no da opción a relajarse en ningún momento. La prueba ha vuelto a hacer gala de una perfecta organización, este año especialmente enfocada a mantener la seguridad sanitaria de todos sus integrantes. Todo ello sin dejar de ser un escaparate mundial de la región de Castellón como un auténtico paraíso del MTB.

La carrera afrontará el domingo 28 de marzo su última etapa, con salida y llegada en Oropesa del Mar. Una jornada más corta y explosiva de 48 kilómetros donde se decidirán los nuevos ganadores de la Mediterranean Epic.