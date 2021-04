Sugoi Uriarte, confinado en Turquía

El entrenador y ex yudoca Sugoi Uriarte se encuentra confinado en Antalya (Turquía) y deberá pasar diez días en una habitación del hotel en el que estaba alojada la expedición española para disputar el Gran Slam de Turquía, un hecho que Uriarte expresó que recordará como una anécdota cuando esté en los Juegos Olímpicos de Tokio.

"Cuando esté en Tokio, recordaré esto como una anécdota. Triste y desagradable, pero como una anécdota", indicó en declaraciones al Proyecto FER el entrenador, que debe estar confinado en Turquía no por haberse contagiado, pero sí por haber estado en contacto estrecho (en concreto, por haber compartido habitación) con un positivo.

"Tanto desplazamiento conlleva un riesgo. Y al final me he quemado" comentó, resignado, el ex judoca nacido en Vitoria, pero valenciano de adopción, desde Turquía, donde el martes por la noche le comunicaron que Daniel Pérez, un judoca de Valladolid que entrena con él casi diez años y con el que compartía habitación, había dado positivo.

El entrenador del Proyecto FER señaló que su inquietud en ese momento era saber qué iba a pasar con Ana Pérez y Julia Figueroa, tanto por si eran positivas, como por si les dejarían competir en el torneo, como si podrían regresar el viernes 2 de abril, tal y como estaba previsto.

"De todas las incógnitas, la primera en despejarse fue la participación en el Grand Slam. La Federación Internacional expulsó del evento a todos los españoles presentes una semana antes en Georgia. Esta notificación me dolió, pero lo que quería evitar a toda costa es que Julia y Ana tuvieran que quedarse aquí atrapadas un tiempo", explicó Uriarte.

Tras mucho insistir, el ex judoca logró que toda la delegación española que había viajado desde Tiflis hasta Antalya se sometiese a nuevas pruebas PCR y "afortunadamente, no hubo ningún positivo más. Ni Julia, ni Ana ni yo. Me han practicado 8 test en 12 días", afirmó.