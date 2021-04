Una valenciana con Kipchoge

Enschede, en los Países Bajos, será finalmente el escenario el próximo 18 de abril del NN Misión Maratón liderado por el recordman mundial Eliud Kipchoge. La prueba, reunirá a 100 atletas élite hombres y mujeres de todo el mundo, entre los que habrá una valenciana: la atleta de Almussafes Laura Méndez. La mala evolución de la pandemia del coronavirus en Alemania ha hecho tambalearse una de las grandes citas del atletismo mundial de este año, que en principio iba a celebrarse este domingo, 11 de abril en Hamburgo. La organización confirmaba el martes el traslado de la prueba a los Países Bajos y una semana más tarde de lo previsto: se disputará el 18 de abril «Han sido días de incertidumbre, cuando dijeron que no podía celebrarse en Hamburgo, la verdad es que me preocupé. Todo el trabajo, todo el entrenamiento de los últimos meses se podía echar a perder. Finalmente nos han comunicado que correremos el día 18, así que estoy muy ilusionada y con muchas ganas». El proyecto original en Hamburgo era dar cuatro vueltas a un circuito de 10,5 kms. Ahora, con el cambio de escenario, el NN Misión Maratón se celebrará en un insólito circuito sin público en el aeropuerto de Twente: «no sabemos aún cómo será el circuito pero supongo que será de unos 4 kilómetros así que ¡a dar vueltas!, afirma la atleta del CA Playas de Castellón a quien no le asusta la monotonía del recorrido: «al contrario, estoy acostumbrada al atletismo de pista, a dar vueltas, así que no creo que suponga un problema para mí», destaca la atleta de Almussafes afincada en el Puerto de Sagunto que cuenta con un gran historial de medallas en pista.

Sólo un centenar de los mejores atletas del mundo tomarán la salida del NN Misión Maratón organizado por el mejor club del mundo, el National Nederlander en el que militan entre otras grandes estrellas, Eliud Kipchoge. «Es un orgullo poder participar en una prueba de este nivel. Cuando decidí debutar en maratón le pedí a mi mánager que me buscase uno, pero la verdad, ¡no esperaba que fuese tan bueno!. El mero hecho de poder compartir una salida con Kipchoge es un premio para mí. Espero poder conocerle y hacerme alguna foto con él». Y es que para la atleta del Playas, de 31 años, será su primera experiencia en los 42,195 m. El 6 de diciembre participó en el Medio Maratón Valencia Trinidad Alfonso Elite Edition con una marca de 1:13:30. Antes, en el Mundial de 2020 en Polonia (Gdynia), había representado a España logrando un registro de 1:12:58, por ahora su récord en Medio Maratón, distancia en la que, afirma «creo que tengo mucho margen de mejora». A Laura, el 'gusanillo' del maratón le entró a finales de 2020: «me gusta mucho la pista, luego debuté en medio maratón, vino el Mundial de Medio Maratón, hice alguna medias más... y después de la Media Elite de Valencia me empecé a plantear el maratón. Es una distancia que me da mucho respeto pero creo que este año era el apropiado. Tampoco hay muchas competiciones por lo que podía centrarme más en la preparación del maratón».

Laura Méndez lleva entrenando duro los últimos cuatro meses junto a su entrenador de siempre, Manolo Ripollés, para debutar con garantías en el Maratón: «estoy muy contenta, creo que llego muy bien. He podido cumplir toda la planificación de entrenamientos, no he tenido lesiones estos cuatro meses y la verdad es que creo que la preparación ha sido muy buena. Eso me da confianza». Y es que Laura no se conforma sólo con debutar, además va a por marca y muy ambiciosa: «en el maratón vamos a tener liebres que marcarán el ritmo de la mínima para los Juegos de Tokio (2:29:30) y yo, desde luego, voy a intentar seguirlas». La atleta valenciana apunta a los Juegos: «Para mí y para mi entrenador, clasificarme para unos Juegos Olímpicos sería un sueño. Lo voy a intentar». Lograr la mínima olímpica será el objetivo de muchos de los atletas que el día 18 estarán en la línea de salida del NN Misión Maratón, una prueba que para muchos será su gran oportunidad de lograr el pasaporte a Tokio.

Estos últimos meses Laura ha estado volcada en el maratón, con semanas de hasta 175 kms de entrenamiento y rodeada de grandes especialistas. En las últimas semanas se ha buscado una compañera de lujo, Marta Galimany, que en València se quedaba a sólo unos segundos del récord de España y que será una de las representantes españolas en el maratón olímpico de Tokio: «he estado concentrada en Font Romeu varias semanas con Marta y he aprendido mucho de ella, ha sido una gran experiencia».