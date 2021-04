Bronce para Raúl Martínez en el Europeo

El valenciano Raúl Martínez y el catalán Daniel Quesada se colgaron este sábado sendos bronces en las categorías de -80 y -74 kilos, respectivamente, en la tercera jornada de los Campeonatos de Europa de taekwondo, que se disputan en Sofía (Bulgaria).



La expedición española sigue brillando con fuerza en Sofía. Con estas dos nuevas medallas ya suman seis en tres jornadas: el oro de Adriana Cerezo (-49 kg), las platas de Adrián Vicente (-58 kg) y Joan Jorquera (-63 kg) y los bronces de Javier Pérez Polo (-68 kg), Daniel Quesada (-74kg) y Raúl Martínez (-80 kg).





"El combate por el bronce ha sido muy ajustado. Se nos ha ido al principio con un marcador bastante abultado y he tenido que ir remontando a remolque. No ha podido ser al final esa remontada. Venía con las expectativas muy altas, hemos trabajado muy duro y sin duda este es el camino a seguir", declaró el catalán en el micrófono de la Real Federación Española de Taekwondo., por su parte, dejó en el camino al ucraniano Denys Voronovskyi (9-6), al portugués Julio Ferreira en cuartos (6-2), peroLo positivo es que ya está bien, pero me falta ritmo. Pero", dijo el ilicitano tras su semifinal.En la categoría femenina Joane Magdaleno (-62) se estrenó con victoria frente a la alemana Anna-lena Froemming (9-6) pero fue derrotada en la siguiente ronda por la turca Irem Yaman (3-0).Cecilia Castro se impuso a la macedonia Anamarija Georgievska (8-4) y a la búlgara Emilia Taseva (26-5), pero la francesa Magda Wiet (11-9) le impidió avanzar hacia las semifinales.