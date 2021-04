Les Abelles cae y se complica la permanencia

En una mañana soleada se enfrentaban este domingo en Valencia los dos equipos clasificados en últimas posiciones de esta fase de la Liga regular, ante un público que animaba con fervor al equipo local. Les Abelles tuvo en la punta de los dedos su victoria en el Pantera ante un Mazabi Santander Independiente que pudo controlar tiempos del partido.

Los de Socias empezaron muy fuerte, con orden y con muchísima potencia en su delantera que fase a fase se acercaba con seguridad a la marca rival. Así, en el minuto 8 los bisontes cometen un golpe de castigo que Edu Sorribes no falla, 3-0. Se saca de centro y de nuevo balón para los locales, y una vez más juego de fases, de nuevo golpe y 6-0. El dominio era casi abrumador, con una defensa muy presionante no se dejaban huecos para los rápidos tres cuartos cántabros y propiciaba que al final el balón acababa en las manos de algún jugador local.

Una bonita jugada por el centro de la zaga, llega a Edu Sorribes que posa bajo palos, él mismo se encargó en transformar, corría el minuto 16 y un 13-0 iluminaba el marcador y las caras de los aficionados, eran con seguridad los mejores 15 minutos de esta liga en el Pantera. Los de Tristán Moziman no se arrugaron en absoluto y fruto de ello, en una jugada de varias fases de su delantera, se abre al abierto y su ala Finlay Sharp conseguiría un ensayo, Pelozzi, una de las mejores patadas de la liga no falló. Era el minuto 20 de esta primera parte. 13 – 7.

Nervios en la parroquia abejorra que se relajaron al transformar de nuevo Edu Sorribes un golpe de castigo, corría el minuto 33 y ya no se movería el marcador en estos primeros 40 minutos. 16 – 7 para Les Abelles. Había temor entre los aficionados, en estos últimos minutos de la primera parte los verdes se habían sacudido el dominio de los locales y el partido se equilibró.

Nada más empezar la segunda Alex Sorribes saca rápido un golpe de castigo, abre a la banda y, Benitez que se había incorporado a la carrera posa bajo palos, Edu no falla 23- 7. Parecía que el partido se encarrilaba con este tempranero ensayo pero solo fue un espejismo, los cántabros sacaron raza, y supieron contemporizar muy bien los 38 minutos de encuentro que faltaban por disputar.

A partir de ese instante el Mazabi se aprovechó de una delantera dura y un ágil tres cuartos, arrinconaban a los abejorros en su 22. Así, en el minuto 52 melée a favor de los verdes a 5 metros, arrastran giran y su capitán, el número 8, Moreno ensaya, de nuevo Pelozzi no fallaría (100 % en tiros de campo), 23-14. Nervios. Les Abelles tenía que parar el partido, sosegarlo, Socias mete cambios pero los visitantes querían más y los nervios empezaban a pasar factura.

Tan solo seis minutos más tarde, llegaría la jugada que marcaría el partido, ruck jugado por los de verdes, se abre e inicialmente se comete un avant que marca el colegiado con ventaja para Les Abelles, sigue la jugada, el balón entra en marca valenciana y Alex Sorribes no pone oposición a que pose un jugador visitante pues entiende lo pitado por el colegiado, éste consulta a su juez de línea y da ensayo. Desconcierto e incredulidad. De nuevo Pelozzi transforma, era el minuto 59 y un marcador de 23 – 21 lo decía todo.

Desde este momento, Les Abelles aunque lo intentó volvieron las sombras, dos touches perdidas cerca de la 22 contraria y tres tiros a palos fallados darían como resultado ese 23-27 después de que Pelozzi transformará dos golpes más; además, en los últimos 10 minutos los valencianos jugarían con un hombre menos tras la amarilla mostrada a Sam.

Final 23-27. Un punto que sabe a poco, a muy poco por el juego visto en el terreno de juego y que deja a Les Abelles a expensas de ganar los dos partidos que restan y esperar resultados de otros para mantenerse en la División de Honor de Rugby.

