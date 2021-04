"Esperamos poder contar con público, aunque sea con mascarillas"

Ángel Casero ha hecho balance de la última edición de la VCV 2021, "la más extraña" debido a las precauciones y protocolos por la COVID-19 que han obligado a hacerla sin público. «Ya hay ciudades que nos han pedido acoger una etapa en la VCV 2022», ha comentado el exciclista pensando ya en la próxima Volta a la Comunitat Valenciana.

¿Ha sido esta la Volta más difícil de sacar adelante como organización?

La más difícil quizá no, la más extraña seguro. Ha sido muy complicado situar a la gente donde podían estar para que no hubiera ningún contratiempo y, por otro lado, el que no haya podido venir el público ni a salidas ni a llegadas, ha sido un poco triste. Sobre todo, porque los ciclistas quieren el calor, los aplausos, las fotos de la gente, los autógrafos. Todo eso, desafortunadamente, ha quedado atrás, por lo que nuestro papel como organización es permitirles que puedan ejercer su profesión de la mejor manera posible y es lo que hemos intentado con esta VCV.

Todo estaba preparado en febrero, pero las circunstancias obligaron a aplazar la carrera ¿Ha terminado siendo positivo este aplazamiento?

Hubiese sido muy complicado celebrar la VCV en febrero, con la epidemia como estaba en ese momento. No hay que mirar atrás, sino hacia adelante. Hemos tenido una gran participación y un podio final muy bueno, con gente con muchísima proyección como Küng o Enric Mas. Hay que estar satisfechos por haber llegado hasta aquí, de no haber parado de rodar, y creo que eso es lo más positivo que debemos sacar de esta edición de la VCV.

¿Qué interlocución ha encontrado en patrocinadores e instituciones? ¿Han comprendido la situación y han seguido apoyando a la VCV?

Todos han apostado por la VCV. Nadie quería que esto parase. El apoyo de patrocinadores e instituciones ha sido unánime pese a las dificultades y debemos estar muy satisfechos y agradecidos por ello como organización de la carrera.

Pese a la ausencia de algunas grandes figuras, la verdad es que esta VCV ha dado un gran espectáculo en el plano deportivo€

Ha sido una carrera que ha dado mucho de qué hablar, y eso es lo importante y debemos valorar. Hemos tenido un gran podio final, con ciclistas con gran presente y futuro. Esta VCV estaba planteada para clasicómanos, porque el cartel que teníamos en febrero estaba repleto de ciclistas de ese corte, y aunque al final la participación en abril ha sido diferente, creo que el espectáculo ha sido igual de bueno. La verdad es que en esta semana se han interesado ya muchas ciudades y poblaciones en acoger una etapa de la VCV el año que viene y, desde hoy mismo, trabajamos ya para que la edición de 2022 sea igual o más espectacular que la de 2021.

¿Será una VCV sin mascarillas la de 2022?

Pues, desafortunadamente, me temo que no. Las mascarillas han venido para quedarse unos años y ya nos vamos acostumbrando a vivir con ellas. Lo más importante es que podamos realizar eventos, que los ciclistas puedan competir y que podamos tener estos eventos en la Comunitat Valenciana. Esperamos el año que viene, aunque sea con mascarilla, el público pueda estar presente en la VCV.

Esta VCV ha puesto en valor muchos lugares espectaculares de la Comunitat Valenciana, como por ejemplo el Alto de la Reina en Dos Aguas.

Estamos en la VCV para diseñar recorridos bonitos, pero sobre todo para enseñar las maravillas que la Comunitat Valenciana ofrece al resto del mundo. Intentamos siempre que se pueda ver la costa, el interior y la etapa de Torrent - Dos Aguas fue un ejemplo. Era un terreno bastante desconocido para el público en general y fue un verdadero éxito. La etapa de Alicante también conseguimos hacer un recorrido duro con muchos pequeños puertos desconocidos de puertas para afuera, en el mundo del ciclismo. Y la etapa de Chilches-Almenara, muy cerca de la costa, pudimos enseñar la zona de humedales, la playa; creo que tenemos recorridos y paisajes muy bonitos y de lo que se trata es de enseñarlos para que el turismo, ya sea de ciclismo o no, pueda venir a conocerlos.

Hay ya turismo especializado en ciclismo y la Comunitat Valenciana es un lugar ideal para promocionarlo ¿verdad?

Está claro que el turismo deportivo está en auge y es una inyección económica muy importante para muchas localidades. El turismo de playa ya se conoce, pero se están generando otras sinergias que pueden resultar muy positivas, generar muchos puestos de trabajo, y ofrecer alternativas de turismo en periodos del año como el invierno, cuando en el norte de Europa valoran mucho más las condiciones climáticas que la Comunitat Valenciana puede ofrecer. Nos orgullece poder promocionar todos estos parajes y ayudar a fomentar este tipo de turismo.

Ha sido una VCV muy diferente, por ejemplo, sin azafatas ni azafatos, una seña característica de esta prueba ¿Ha habido muchos más aspectos diferentes en esta edición 2021?

El doble vallado, que las metas y las salidas estuvieran completamente cerradas al público y con un acceso muy restringido incluso para la propia organización de la prueba. El calor humano se ha perdido un poco, pero las burbujas son necesarias porque de lo que se trata es de minimizar los efectos de la pandemia y que la prueba pueda celebrarse sin ningún contratiempo. Lo que más he extrañado ha sido al público y esas interacciones con todo el que forma parte de la carrera. Esperamos que las vacunas puedan llegar al mayor número de gente posible para, cuanto antes, podamos competir con el menor riesgo posible.

¿Os han dado las gracias los ciclistas y equipos por sacar adelante esta VCV tan complicada?

La verdad es que, desde el primer momento, todo han sido felicitaciones. Principalmente por poder ponerse un dorsal y salir a competir. Saben de la delicadeza y las dificultades con las que las organizaciones afrontamos este tipo de retos y, ellos también son conscientes de que deben poner su granito de arena para que esta rueda pueda seguir girando. Necesitamos poder competir y tanto las chicas como los chicos nos dieron la enhorabuena desde el primer día solo por el hecho de poder estar compitiendo en la Comunitat Valenciana.

Si algo hay que agradecer a la VCV es que fue pionera en su día y, pese a las dificultades, sigue manteniendo una VCV Féminas con el mismo recorrido y premios económicos que la prueba masculina...

Queremos seguir manteniendo esta VCV Féminas el mayor tiempo que podamos. Igual le damos una vuelta al recorrido, porque sí que es cierto que el del último día no suele ser el más exigente para una carrera de tan solo una jornada, pero de lo que se trata es de ayudar a dar pasos hacia adelante en el terreno de la igualdad. En la VCV creemos que tanto chicos como chicas deben competir en igualdad de condiciones e intentamos cada año darles la oportunidad de que así lo hagan en las carreteras de la Comunitat Valenciana y con retransmisión en directo por televisión para más de medio mundo. Vamos a seguir consolidando esta VCV Féminas y esperamos que sea por muchos años más.

¿Ha cambiado mucho el ciclismo que usted corría con el visto estos días en la VCV?

Ha cambiado en varios aspectos. Cada época tiene su manera de competir o entrenar, y sí que es cierto que hay diferencias. Pero, al final, los ciclistas son personas que lo dan todo encima de la bicicleta, que dan espectáculo y eso es lo que queremos los amantes del ciclismo.

El desenlace de la cuarta etapa, la contrarreloj entre Xilxes y Almenara, fue el momento más espectacular y dramático de la VCV 2021, recordando a momentos históricos como ese año 1986 en el que una bolsa de plástico se le enrolló a Blanco Villar en la última etapa, haciéndole perder la carrera por apenas unos segundos€

Fue una lástima, porque a nadie le gusta perder una carrera por una avería. El ciclista quiere competir en un cara a cara con el resto de ciclistas y que sea el mejor el que se alce con la victoria. Y con ese pinchazo, especialmente al ser rueda delantera que es mucho más peligroso, no sabemos cómo hubiera terminado la etapa. Era complicado para Enric Mas, pero siempre quedará esa duda, de qué hubiera pasado sin el pinchazo. Fue una pena perder el liderato por una avería a 400 metros de meta, pero así es el deporte y así es el ciclismo.

Esperamos que la edición de 2022 sea ya mucho más 'normal' que esta de 2021...

Así es. Del resto, los corredores se encargarán de dar espectáculo. Nosotros como organización diseñaremos los recorridos más atractivos posibles para que ellos puedan disfrutar haciendo lo que más les gusta y que los aficionados al ciclismo puedan acercarse para ver el espectáculo un poquito más de cerca.