Laura Méndez: "creo que aún puedo mejorar"

La atleta valenciana Laura Méndez, que consiguió el domingo la mínima olímpica con el segundo mejor debut de la historia de una maratoniana española (2h29:58) en el aeropuerto de Twente (Países Bajos), expresó tras lograr la marca que aún puede mejorar en esta distancia.

"Sinceramente sí pienso que puedo mejorar más. Aunque Manolo (Ripollés) ha hecho la planificación perfecta, aún tenemos cosas que podemos ir introduciendo. Yo no he hecho demasiados kilómetros -la semana que más, 175-. Así que poco a poco", afirmó en declaraciones a la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (FACV).

La atleta, de 32 años y que milita en el Playas de Castellón, explicó que decidió ponerse en el grupo de la última liebre, la que marchaba a ritmo de la mínima (2h29:30), a 3.32 el kilómetro, porque no quería quedarse sola.

"Y me encontré bien. Pero después del 30 había una chica que empezó a achuchar a la liebre y empezaron a correr como a tirones, y eso a mí me va fatal, así que decidí descolgarme un poco porque sabía que al final tengo capacidad para correr muy rápido", añadió.

Méndez, que confesó no haber pegado ojo la noche previa y no tener dolor de piernas, expresó que en el kilómetro 35 vio que el grupo se le iba y sufrió mucho. Cuando vio el cartel del kilómetro 40, notó que estaba bien muscularmente, arrancó y el último mil lo hizo en 3.25 y en la recta final, sin dejar de mirar el cronómetro, esprintó y logró su objetivo por dos segundos.

Su registro, el undécimo mejor de todos los tiempos de una española en maratón, ha sido una sorpresa en el mundo atlético, pero no tanto para ella, su entrenador y Xabier Leibar, el fisiólogo que recomienda el ritmo de competición con una gran exactitud gracias a los tests de lactatos.

"Los tests decían esto y la verdad es que a mí me dan mucha confianza, me ayudan mucho psicológicamente. Llevamos tres años trabajando con Leibar y siempre lo clava", añadió.

Por último, la deportista de Almussafes comentó que "quizá en 2022 pueda correr en el Maratón de Valencia Trinidad Alfonso EDP, pero quién sabe. Igual voy al Mundial ese año. Aún queda muy lejos. Lo que sí que haré será la media", concluyó