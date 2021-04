Les Abelles se aferra a la permanencia

Les Abelles ha sacado todo lo que lleva dentro para llevarse el partido por 13-27 ante la Unió Esportiva Santboiana. Con los resultados favorables para los valencianos de las derrotas de Getxo y Mazabi (aunque en ambos casos con bouns defensivo), la victoria de este domingo es tan importante como que depende de ellos mismos el no bajar directamente a DHB, incluso con tan solo un poco de suerte, el permanecer en la División de Honor.

Eso los chicos de Socias lo sabían y no iban a dejar pasar esta oportunidad. Ya el pasado mes de enero, en el Pantera la UE Santboiana ganó por un apretado 24-31 que dejó un sabor amargo a la parroquia local viendo que de nuevo esa balanza volcó en contra. Esta vez no ha sido cuestión de suerte. Les Abelles ha salido con todo. Posesión de balón y juego en campo catalán fueron las claves de este enorme partido.

Pronto empezó la fiesta, cuando Ozú posó el balón en área de marca en una gran jugada de todo el equipo, y Edu Sorribes no falló. 0-7, corría el minuto 9 y la sensación era de dominio abejorro en todo el campo.

El partido había que ganarlo y, cualquier golpe centrado a favor se decidia a palos, así, en el 21, Edu Sorribes conseguiría de nuevo 3 puntos para los visitantes. El desconcierto local aceleró a los valencianos que 10 minutos más tarde en un ruck junto a marca. Se abre a Cosmin que en carrera, como un tren de mercancías rompe la defensa y ensaya. Edu no falla. 0-17, minuto 32.

En los segundos cuarenta minutos y después de lo vivido en jornadas anteriores, tocaba sufrir. Más equilibrado el juego en esta segunda mitad aunque el dominio de balón es de los abejorros que ven como en el minuto 2, Millan transforma un puntapié de castigo.

De nuevo Les Abelles aprieta. Jugada en 22 local, ruck, se cruza por detrás del paquete visitante Benítez que descoloca a la defensa catalana, Alex Sorribes, el más listo de la clase ve hueco y sin oposición se cuela entre el medio de melé y el apertura, un ensayo precioso de "pillo". Su hermano Edu no falla. Minuto 50, 3-24 para Les Abelles.

La UE Santboiana, como no puede ser de otra forma no baja los brazos, pues tan solo 5 minutos más tarde su número 1, Tejerizo conseguiría un ensayo y Millan su transformación: 10-24.

Ls de blanco tenían la lección aprendida y la primera "C" funciona. Se contemporiza el juego, se asegura el balón, posesiones largas y seguras. Todo el equipo de 10, la delantera de "cum laude". Un tiro a palos de cada equipo en lo que resta de encuentro dejaría el 13-27 final.

Les Abelles ha dado un paso decisivo para la permanencia. Ahora solo depende de ellos mismos, el próximo domingo contra Getxo en el Pantera habrá que darlo todo otra vez, como siempre, pero quizás ahora más que nunca. Una victoria sobre los vascos, asegura al menos la penúltima plaza y a esperar lo que ocurra en el otro partido aplazado entre Ciencias y Mazabi. Pero cuidado, los getxotarras también se juegan la permanencia, no va a ser un paseo precisamente.

Puestos a soñar, un punto bonus ofensivo forzaría a los cántabros a ganar con bonus a un Ciencias que dicho sea de paso, se jugará también la segunda plaza. El Pantera tiene que ser el próximo domingo ese jugador número 16 que empuje a los otros quince a la victoria definitiva.