Puri Naya: "El deporte ha sido un bálsamo en esta pandemia"

#Somesport inauguró su mesa de debates con el tema "los Valores del Deporte". La directora de comunicación de Teika, Puri Naya fue una de las ponestes del evento patrocinado por Generalitat Valenciana, Fundación Trinidad Alfonso y Comunitat de l'Esport, y organizado por Superdeporte.

"Es muy simbólico que se nos haya invitado a Teika a esta mesa que habla de valores y deporte. Eso quiere decir que el trabajo que hacemos os llega. Los valores del deporte en general y, en concreto, en el deporte femenino son respeto, tolerancia... Cuando ellas salen a jugar, la gente ve la tolerancia. Desde pequeñas ellas tienen que tener la misma formación y tecnificación que sus compañeros, para el día de mañana tener las mismas herramientas y oportunidades. Más adelante si deberá haber una formación específica para las mujeres acoplado a sus características porque morfológicamente son diferentes.. Es fundamental que chicos y chicas acudan juntos, que vean que hay chicas en el deporte y que hay modelos femeninos a emular. Los paralelismos entre el deporte y la vida son muy interesantes".

Las frases de Puri Naya en el debate:



"Competir también forma parte del deporte, no es algo peyorativo, te hace superarte. Creo que es positivo y también forma parte de los valores".





La conclusión sobre la pandemia



"Lo bueno del deporte como espectador, me ha dado la vida, seguirlas a ellas, el deporte no ha tenido tantas restricciones como en otros ámbitos. La falta de público se ha hecho notar. El deporte femenino ha tenido agravio comparativo porque al no tener tanta repercusión no se ha podido seguir tanto. El deporte como bálsamo en esta situación".