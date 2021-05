"El equipo ha estado a la altura en los momentos importantes"

Alberto Socías (València, 1973), entrenador de Les Abelles, saborea feliz una permanencia a base de esfuerzo «en los momentos importantes» con un equipo que estaba hecho para División de Honor B. Si ya jugar (y ganar) un playoff de ascenso con el que no contaban debido a la pandemia fue un premio a una gran temporada, Les Abelles ha sabido aprovecharlo salvando la categoría en casa ante Getxo este domingo por 29-19.

Pregunta: ¿Siguen todavía de celebración tras un partido de infarto como el del domingo?

Respuesta: No quiero saber ni he preguntado cómo acabó la fiesta el domingo. Pero muy bien, muy contento. La verdad es que Getxo podía haber ganado perfectamente. Los últimos tres partidos hemos podido competir, y ese es el mérito, que el grupo ha estado a la altura de la competición en el momento más importante. Contra Independiente teníamos el partido ganado y acabamos perdiendo en un final de locos. Ante Santboiana controlamos de principio a fin. Y ante Getxo había mucha tensión. En la segunda parte era el juego que interesaba al Getxo, pero menos mal que en dos zarpazos le dimos la vuelta.

¿Ha ayudado tener regularidad en este tramo de competición, sin interrupciones por positivos por COVID-19?

A nosotros nos tocó hace unos meses de lleno el coronavirus. Era una fase que no eran partidos vitales, no como le ha pasado al Getxo, sin margen de maniobra. Estaba condicionado por bajas importantes.

¿El siguiente objetivo ahora es asentarse en la élite?

Esa es la idea, tal y como conseguimos el ascenso. También nos marcamos disfrutar, después de tantos años peleando con estar en primera, pero ahora con mucho tiempo podemos montar un equipo que tenga garantías y nos consolidemos en una zona más tranquila. Es un pasito adelante. El año pasado no hubo ni pretemporada con un ascenso imprevisto, pero ahora sí que hay tiempo de planificar... Lo íbamos hablando a lo largo de la temporada pero lo dejamos del lado hasta que estuviera la permanencia asegurada, y este lunes hemos empezado ya manos a la obra a proponer ideas y soluciones. El objetivo es consolidarse y mantenernos sin tantos apuros.

¿Qué necesita el equipo para ello, qué refuerzos?

Me gustaría que este grupo se mantuviera, esta piña y este equipo que ha carburado y funcionado bien al final. Y añadir unos refuerzos. No quitar unos y poner a otros, sino tener un plan B, tener ese fondo de armario que nos ha faltado. 80 minutos se nos hacían muy largos en Primera. Quiero complementar lo que tenemos y dos jugadores por posición, que sería un lujo.

Además los conoce bien...

Los conozco muy bien como rival, cuando entrenaba a Tecnidex desde hace 5 años, y de estar los dos últimos años con ellos. La reflexión que hacíamos es que esto es el punto de partida, a ver hasta donde llegamos dentro de dos años.

¿Este formato de Liga lo mantendría, o cree que puede cambiar?

Se está empezando a decidir ahora desde la Federación están pidiendo opinión para ver si el formato nos ha gustado. Tiene cosas buenas que para los equipos punteros solo juegan 16 jornadas, más Copa del Rey, más liga europea, parones de la selección..., y una liga corta interesa para ese perfil, y también para nosotros, que estamos formando un equipo. Me ha gustado que esta segunda fase es muy dramática pero cada partido es una final impresionante, pero es que nos puede dar algo al corazón. Es un formato atractivo también, aunque se acaba la competición muy pronto, si no estás metido en Copa del Rey y playoffs por el título, y también hay que valorarlo.

¿Podemos soñar con dos clubes de la C. Valenciana en la élite, y quizá tres en el futuro?

Un derbi de la C. Valenciana es lo mejor que nos podría pasar, así que iremos a La Vila a animar desde la grada y ayudar porque sería muy buena noticia un derbi en la primera división. Si un derbi de la C. Valenciana es ya espectacular imagina uno de la ciudad de València. Esta temporada me conformo con La Vila, estoy convencido que va a subir, pero si nos mantuviéramos y llegara el CAU también sería espectacular, podríamos meter 5.000 personas seguro en un partido, una gran fiesta.

El femenino de Les Abelles no lo ha podido lograr...

Lo tenía tan difícil como nosotros. Podríamos habernos quedado los dos o haber bajado los dos. El salto era muy importante. Eran conscientes. Hemos empezado tarde a funcionar y la Liga prácticamente estaba decidida. Nosotros por los pelos nos hemos salvado, y ellas no. Tienen capacidad para intentarlo otra vez.

¿Cuál es el plan hasta el inicio de la próxima temporada?

Amistosos no. No porque no quisiéramos, pero es difícil encontrar un equipo para jugar. Hay mucho trabajo de planificación y construir, y trabajo físico que es fundamental. Nosotros hemos sufrido el reto físico, había demasiada diferencia y es algo que se tiene que trabajar desde ya. He dado esta semana un descanso, y luego empezamos con trabajo de destreza y habilidades técnicas, y mucho trabajo físico, y pinceladas para entretener al grupo y charlar de rugby, entrenar en modalidad de 7. Pero el trabajo serio ya llegamos tarde, dentro de nada empezamos otra vez.

¿Que planes tienen Alberto Socías y Les Abelles ahora?

Me había dado un año con el club, que era la temporada pasada, para mejorar lo que se había hecho, intentar el ascenso. El año pasado se cortó todo con el coronavirus. Esta temporada arrancábamos con muchas dudas, no sabíamos si se iba a jugar, se nos dio la oportunidad contra Hernani de embarcarnos en este proyecto de primera división, y ha ido todo tan rápido que dijimos que sí, y ahora que hemos conseguido la permanencia, vamos a ver qué proyecto hacemos, si consolidarnos, a dos años... Hemos empezado a construir y ya estoy organizando el mes de mayo para que esto no pare.

Esperemos que la próxima temporada siga habiendo público, y quizá aforo completo...

Ha sido una lástima, porque lo veíamos, cuando venía el Salvador, el Sant Boi, equipazos, y nada, a puerta cerrada. Es cierto que se puede ver online, pero no tiene nada que ver. Ante Getxo el domingo pudieron entrar 700 personas con aforo limitado. Podríamos montar una fiesta en cada partido. Aquel contra Hernani famoso que ganamos, estabamos solos en plena pandemia en Madrid, no había nadie, esto ha condicionado y deslucido un poco todo. Espero que la próxima temporada sea diferente.