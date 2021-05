Rafa Valls regresa a una grande con su cuarto Giro

El 8 de mayo en Turín marca el inicio de la 104ª edición del Giro de Italia, con Mikel Landa liderando el equipo Bahrain Victorious, en el que regresa el valenciano Rafa Valls a una de las tres grandes tras su fráctura de fémur en la primera etapa del pasado Tour de Francia en Niza.



Mikel Landa es tres veces ganador de etapas en el Giro, además de terminar en el podio de la general en 2015 y en el cuarto puesto en 2019. Landa llega a la carrera en excelente forma, terminando en el podio en su última carrera en Italia, Tirreno Adriático. Mikel tendrá un fuerte equipo de apoyo con la versatilidad para ayudar en todas las etapas.





La 104ª edición del Giro de Italia celebra los 90 años de la icónica Maglia Rosa.La carrera por el maillot rosa será una de las ediciones más exigentes, ya que los corredores se enfrentarán a partes de las carreteras blancas cercanas al recorrido de la Strade Bianche en la etapa 11. Uno de los puntos más destacados será el, una extenuante subida de 14 km con una media del 8% y partes de hasta el 27%.. La Cima Coppi (el título que se da a la cima más alta de la carrera), con 2.239 metros, estará presente en la Etapa Reina (16), subiendo por el Passo Pordoi a través de los Dolomitas, con un ascenso total de más de 5.500 metros.en la que los corredores se enfrentarán a la subida del Passo San Bernardino, con una media del 6,2% en 23,7 km.El final es una contrarreloj plana de 30 km desde Senago a Milán, donde se decidirá la Maglia Rosa.corredor del equipo Bahrain Victorious GC para el Giro de Italia, declaró: "Estoy contento con mi estado de forma actual. Después de la Vuelta al País Vasco, tuve pocos días de descanso, y ahora, antes de mi sexto Giro de Italia,He tenido unas condiciones estupendas y he trabajado mucho y muy bien. Ahora me siento muy bien, y creo que estoy en perfecta forma para el próximo y principal objetivo de la temporada 2021. Siempre he corrido y rendido bastante bien en el Giro de Italia. Mi mejor clasificación general fue el 3er puesto en 2015 y el 4º en 2019. También tuve dos victorias de etapa en el Giro 2015. El Giro es una carrera que conozco bastante bien, yasí que creo que va a ser un mes muy, muy bueno".Gorazd Štangelj, Director Deportivo del Bahrain comentó: "Hay un objetivo, una meta. Estamos todos con Mikel Landa, nuestro GC. Somos competitivos en las etapas llanas, en las de viento, en las de media montaña y en las de alta montaña con nuestra plantilla. Mikel ha hecho un muy buen bloque de entrenamiento en altitud después de la Itzulia junto con Gino Mäder, su joven compañero de equipo. Pello Bilbao ha demostrado su gran estado de forma en la Itzulia y en el Tour de los Alpes. Damiano Caruso tiene su puesta a punto en Romandía. Matej Mohori? ha demostrado lo fuerte y preparado que está en la Milano-Sanremo, Catalunya y la Clásica de Bélgica. Jan Tratnik tuvo una excelente actuación y resultado en la ITT de Romandía.Vamos al Giro104 con grandes ambiciones y el objetivo más alto, correr y llevarse la general. Cuando vemos la experiencia de Mikel, Pello y Damiano, que tienen más de 30 Grandes Vueltas en sus piernas, yAlberto Volpi, director deportivo del TBV: "Creo en nuestros corredores para hacer grandes cosas en este Giro. Siempre es algo especial, y cada Giro es específico. Veo que las etapas más duras y críticas serán la etapa de Montalcino con carreteras sucias, la etapa de Cortina que será la más sorprendente con los hermosos paisajes y la penúltima etapa en Alpe di Motta.Franco Pellizotti, Director Deportivo de TBV: "Cuando miro el Giro de este año y las etapas, veo que las más exigentes, importantes, probablemente decisivas y más desafiantes serán las de Montalcino, Sega di Ala, Cortina, Alpe di Mera y Alpe di Motta. Creo firmemente que llegamos al Giro104 para conseguir grandes resultados. Somos fuertes y maduros tácticamente. Tenemos confianza en el equipo. Andiamo ragazzi!".