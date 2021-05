Denuncian irregularidades en la selección para el Campeonato de España

Tres deportistas, Eva de la Guía, Patricia Iniesta y Arantxa Benlloch del Club Taekwondo La Safor,señalan al Director Técnico de la Federación como responsable de, lo que consideran, una falta disciplinaria que podría conllevarle la inhabilitación. Las tres, campeonas del ranking de Taekwondo de la Comunidad Valenciana, han decidido iniciar un procedimiento disciplinario sancionador contra el Director Técnico de la Federación Valenciana de Taekwondo después de quedar excluidas para el Campeonato Nacional en favor de deportistas que ni siquiera estaban clasificadas.

Las tres resultaron ganadoras del Campeonato de la Comunitat Valenciana en la categoría de Trío 1 Femenino, lo que, según la normativa autonómica, les tendría que conceder el pase directo al Campeonato de España. Las irregularidades se remontan al propio Campeonato Autonómico, cuando el Director Técnico quiso presentar otro trío que entrenaba bajo sus directrices en el mismo momento de la competición, y cuando el plazo de inscripción ya había finalizado días atrás.

Ante la negativa de las deportistas, por entender que se estaba incumpliendo la normativa, el Director Técnico conscientemente hizo un comentario en el que destapaba sus intenciones para con el trio de deportistas, que tanto éstas como otras personas que se encontraban presentes, aseguran que escucharon como éste manifestaba: «me da igual que ganéis porque yo soy el director técnico y voy a llevar al campeonato de España al trío que yo quiera».

Tras proclamarse campeonas autonómicas, las deportistas observaron que no se las estaba convocando a los entrenamientos de la Selección Valenciana. No fueron convocadas durante cuatro meses y ante la insistencia del entrenador de las deportistas, se las convocó únicamente a dos entrenamientos. A los pocos días, el Director Técnico les sorprendió, con una convocatoria de preselección, infundada y contraria a los reglamentos de la Federación, en la que tendría lugar un enfrentamiento entre el trío de las deportistas y otro equipo que había formado el Director Técnico durante los meses de entrenamientos que no habían sido convocadas las deportistas. El trío que resultara ganador de dicha preselección obtendría el pase directo al Campeonato de España.

El entrenador de las deportistas contactó con el Director Técnico para recordarle que él mismo le dijo semanas atrás que el trío de la Eva, Patricia y Arantxa, sería el que representaría a la Selección Valenciana en el Campeonato de España y que no había motivos para celebrar esa preselección, ante las infructuosas conversaciones mantenidas, el entrenador de las deportistas, se vio obligado a presentar un escrito oponiéndose formalmente a la celebración de dicha preselección ante la Federación Valenciana de Taekwondo y la Dirección General de Deportes, por vulnerar la normativa y reglamentos de la Federación Valenciana de Taekwondo.

Dado que no habían obtenido respuesta en el momento de celebración de la preselección, las campeonas autonómicas decidieron acudir por miedo a ser excluidas automáticamente, tal y como se detallaba en la convocatoria. «Estaba todo organizado para que nos quedáramos fuera», aseguran las afectadas.

Ahora, el Director Técnico se aferra al "criterio técnico" para justificar que las ganadoras del Campeonato Autonómico no sean las representantes valencianas en el Campeonato de España, lo cual no tiene cabida reglamentariamente.

Al conocer esta decisión, las deportistas solicitaron el inicio de un procedimiento disciplinario sancionador de urgencia presentando escritos ante el Comité de Disciplina Deportiva de la Real Federación Española de Taekwondo y el Comité de Disciplina de la Federación Valenciana de Taekwondo.

«El Campeonato de España tiene prevista su celebración para el día 21 de mayo de 2021, por lo que urge que los organismos correspondientes resuelvan los escritos presentados con inmediatez», señalan las deportistas. «Además, es el último campeonato en el que podemos participar, pues una de las integrantes ya cambia de categoría».

En cuanto a la falta de rendimiento deportivo, que también se alega para no llevar al trío del Club Taekwondo la Safor al Campeonato de España, queda también cuestionado al conocer la trayectoria de las deportistas. Estas tres jóvenes cuentan cada una con un palmarés repleto de medallas tanto en campeonatos regionales como en nacionales y en diferentes abiertos. Además, en las temporadas en las que estas mismas deportistas han formado trío, han logrado importantes méritos deportivos. Fueron subcampeonas de España en 2016, bronce en el Open de España en 2017, plata en el Open de Madrid de 2020 y oro en el Campeonato Autonómico de Poomsae de la Comunidad Valenciana en 2021.

«El nuestro es un caso más de las irregularidades que existen en los procesos de selección. Es evidente que la persona que toma las decisiones es, a la vez, Director Técnico y parte de la misma, y eso genera una manifiesta desigualdad», explican las taekwondistas. Y es que, «no es la primera vez que deportistas denuncian un trato injusto por parte de este Director Técnico. Sin embargo, muchos no se animan a

denunciarlo como hemos hecho nosotras porque los procedimientos son complejos y exigen mucha rapidez, solo hay 24h para realizar y presentar los escritos», añaden las competidoras que realizan la denuncia.

Ahora las taekwondistas esperan «que se haga justicia y que la Federación Valenciana nos incluya en la selección lo antes posible para que empecemos a centrarnos en el Campeonato de España». «No es agradable haber iniciado este procedimiento, pero pensamos que era lo correcto tras haberlo intentado todo de manera amistosa. Ahora solamente deseamos que todo esto acabe para que nos podamos concentrar en lo que verdaderamente nos importa, que es el Taekwondo, el deporte que las tres practicamos desde pequeñas y que es la ilusión de nuestras vidas», concluyen Eva, Patricia y Arantxa.