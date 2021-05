Lidón Muñoz, fuera de la final por seis centésimas

La nadadora castellonense Lidón Muñoz, séptima este viernes en la semifinal de los 100m libre de los Europeos que se disputan en Budapest (Hungría), expresó, tras quedarse fuera de la final por seis décimas, que este resultado le da "confianza para seguir".

"Estoy contenta, creo que he nadado bien y las sensaciones han sido buenas", indicó en declaraciones recogidas por la Federación Española de Natación. Y añadió: "Creo que he cometido algún fallo más que por la mañana por eso he subido una décima, pero este resultado me da bastante confianza para seguir".

Por último señaló que estas competiciones se anticipan cruciales de cara a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se disputarán el próximo verano.

La delegación española se quedó sin medallas este viernes en la quinta jornada del Europeo de Natación, que se está disputando en el Duna Aréna de Budapest, pese a pelear en la final de dos disciplinas diferentes con Jessica Vall y Marina García en los 200 braza, y María de Valdés y Jimena Pérez en el 1.500 libre.

España, que llegaba pletórica tras el oro y la plata de Hugo González en la cuarta jornada, se fue de vacío este viernes pese al buen papel de las nadadoras. María de Valdés y Jimena Pérez fueron las primeras en saltar al agua en la sesión vespertina y lograron la quinta y la séptima posición en la final, respectivamente, en una prueba que venció la italiana Simona Quadarella.

Por su parte, Jessica Vall y Marina García también acabaron lejos de las medallas con la octava y séptima plaza en los 200 braza. Ambas arrancaron con opciones pero no pudieron hacer nada ante el poderío de la británica Molly Renshaw, campeona del mundo de la distancia en 2016, y vencedora en la capital húngara con autoridad.

En 200 espalda, el gran protagonista de los campeonatos para España, el triple medallista Hugo González, se metió en semifinales con un tiempo de 1.59.10, muy lejos de sus mejores prestaciones, y "de forma consensuada, el equipo español le dio de baja" para la sesión de tarde "pensando en el 100 mariposa donde buscará mínima olímpica" este sábado. Sí pasó Manu Martos, que cayó en 'semis' con el octavo lugar de su serie, mientras que Nico García no superó la eliminatoria inicial.

Además, Lidón Muñoz cayó en las semifinales de los 100 libres con la sexta mejor marca de su serie (54.76), aunque fue en la prueba matinal cuando mejor se encontró con un 54.67, cercano a ese récord de España que posee de 54.33 y que además le dio el billete olímpico.

En otras pruebas, los 200 metros estilos, ni África Zamorano, ni Cata Corró lograron el billete a la final tras sus notables actuaciones en la sesión de la mañana. Por su parte, Alba Vázquez tampoco pudo progresar, de igual forma que otros españoles que quedaron fuera del corte. Los bracistas del 50 Gonzalo Carazo (28.27) y Jaime Morote (28.35), y los ochocentistas Alejandro Puebla (8.07.28) y Miguel Durán (8.14.02).