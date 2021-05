Puesta de largo de los equipos de Hyundai Koryo Car

Un total de 25 ciclistas forman parte del Paracycling Hyundai Koryo Car y 13 chicas conforman el Equipo Femenino promovido por el concesionario valenciano que ayer presentaba a sus integrantes para la temporada 2021. Un proyecto de apoyo al ciclismo que cumple ya 9 años y que ha convertido al equipo valenciano en todo un referente a nivel autonómico y nacional.

La presentación oficial se llevaba a cabo este jueves 27 de mayo en las instalaciones de Hyundai Koryo Car en Sedaví en un acto en el que el gerente Pablo Estrela ejerció de anfitrión y que contó con la presencia de una destacada representación de deportistas tanto del equipo adaptado como del femenino. Entre los asistentes destacaron Ángel Casero ex-ciclista profesional valenciano y director de la Volta a la Comunitat Valenciana, con la que también colabora Hyundai Koryo Car como vehículo oficial. También asistió Polo Satrústegui, director general de Hyundai España; y Bartolomé Poyatos, director general de Grupo Montalt, así como el presidente de la Federación de Ciclismo de la Comunitat Valenciana, Amadeo Olmos y el diputado de Juventud y Deportes, Andrés Campos; el alcalde de Sedaví, José Cabanes y el gerente de la FDM de Valencia, Borja Santamaría.

«Hace 9 años yo competía en ciclocross y un día, un ciclista adaptado, Daniel Miñana, me puso un comentario en facebook, le contesté y al día siguiente vino a verme. En menos de un mes habíamos formado el primer equipo de ciclismo adaptado de la Comunitat Valenciana», explicó Pablo Estrela que ha cumplido su sueño de crear un equipo adaptado y otro femenino: "Creo que somos un equipo ejemplar en el que nuestros ciclistas se sienten cómodos, respaldados y disfrutan del deporte. Es un orgullo verlos competir al máximo nivel. Vienen del Campeonato de España de pista en Galapagar, ahora afrontan el Campeonato de España de Ruta, luego el Mundial en Portugal y los Juegos de Tokio, las chicas también el Campeonato de España...".

Pero Estrela no se conforma y ya tiene ambiciosos proyectos para seguir consolidando su apoyo al ciclismo, deporte que él mismo sigue practicando: «Queremos organizar en septiembre el Campeonato de la Comunitat Valenciana y el año que viene, el Campeonato de España y también una Copa de Europa. Estamos en una fase de evolución del proyecto del club. Creemos que aíu podemos aportar mucho más y es abriendo nuevas puertas para seguir dando visibilidad al ciclismo adaptado y femenino".

Ricardo Ten, que en Tokio participará en sus sextos Juegos Paralímpicos lidera el equipo de Paracycling Hyundai Koryo Car que este fin de semana afronta el Campeonato de España de ruta en Madrid: «Estamos ante una temporada muy ilusionante con el Mundial en Portugal en junio y los Juegos. Llevo poco tiempo en el ciclismo. Tras una larga carrera en la natación me pasé al ciclismo, un deporte que siempre me ha apasionado. Estoy encantado de formar parte de este equipo. La vida nos pone trrabas pero nos enseña que con esfurezo podemos disfutar de ella. El paraciclismo es buena muestra de ello».

Maurice Eckhard, otro 'veterano destacó «antes de que existiese el Paracycling Hyundai Koryo Car estaba yo solo, no había prácticamente más ciclistas adaptados de elite en la Comunitat Valenciana. Entrenaba yo solo con mi entrenador, Eloy Izquierdo. Ahora me siento parte de un equipo, me encanta el compañerismo que existe entre todos. Antes iba solo a las competiciones, ahora me siento arropado, tratado como un ciclista convencional, con una estructura de equipo profesional y eso para mí es muy importante", destaca Eckhard que ha participado en cuatro juegos Paralímpicos y que está luchando por entrar en la lista de España para Tokio: "hasta que no sepa si voy o no, no me pienso cortar el pelo, por eso llevo estas melenas".

El campeón del mundo de paratriatlón, Héctor Catalá, una de las grandes novedades del equipo : "para mí es un orgullo formar parte de este equipo. Estaba acostumbrado a ir solo siempre y ahora, poder contar con un equipo es muy reconfortante. Yo me dedico al triatlón porque se me da mal el ciclismo", bromeó el de Serra que ya tiene asegurada la plaza en los Juegos Paralímicos de Tokio.

Pablo Estrela aprovechó el acto de presentación para reconocer la labor de los directores de equipo y entrenadores Eloy Izquierdo y Salvador Palacios a los que mostró su agradecimiento.

El director de la Volta a la Comunitat Valenciana Ángel Casero, se mostró "encantado" de apadrinar la presentación del equipo valenciano y destacó los muchos valores que comparten el deporte y el mundo empresarial: "este equipo está formado por hombres y mujeres que aman el deporte de la dos ruedas. Hace seis años iniciamos el proyecto de la Volta y desde entonces contamos con el apoyo de Hyundai Koryo Car, este año hemos tenido hasta 25 vehículos en la organización. El mundo de la empresa puede adoptar muchos de los valores del deporte, en ambos es importante hacer un buen equipo".

Polo Satrústegui, director general de Hyundai España destacó la labor que realiza Hyundai Koryo Car: "Es un orgullo poder apoyar este proyecto, desde Hyundai no sentimos muy orgullosos ya que damos mucha importancia a los valores, a la filosofía de esfuerzo".

Bartolomé Poyatos, director general del Grupo Montalt también resaltó los muchos valores que transmite el ciclismo: "Sacrificio, compañerismo, esfuerzo.."