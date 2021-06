Jon Rahm, forzado a abandonar el torneo 'The Memorial' por covid cuando iba líder

El golfista español Jon Rahm ha abandonado este sábado el torneo 'The Memorial' de Estados Unidos, perteneciente al PGA Tour, después de que la organización le comunicase que había dado positivo en el último test de coronavirus al que había sido sometido horas antes.



Rahm, que en ese momento lideraba el torneo con seis golpes de ventaja, ha roto a llorar, como se aprecia en las imágenes de televisión. Rahm recibe la noticia por parte de un miembro de la organización y a continuación abandona el campo entre muestras de disgusto, aunque comprensivo con la situación.





Surreal TV moment as six-stroke leader Jon Rahm learns he tested positive for COVID and Jim Nantz tries to make sense of it without knowing what Rahm's been told pic.twitter.com/WvD6LmAlxs