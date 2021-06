David Casinos vuelve a subir al podio.. ¡en remo!

David Casinos volvía a subir a un podio internacional el pasado fin de semana. Cinco años después de que se retirase del atletismo y tras probar suerte con el ciclismo, el deportista de Moncada ha encontrado en el remo una nueva motivación. Del 1 al 6 de junio participa como integrante de la selección española de remo adaptado en la Regata Internacional de Gavirate, Italia, prueba clasificatoria para los Juegos Paralímpicos de Tokio.

David, con Estíbaliz Armendáriz como compañera, se alzaba con la medalla de bronce en la modalidad de doble Scull: "Fue una gran alegría volver a ganar una medalla después de cinco años. Es la culminación a un año de mucho trabajo en el que he tenido que aprender mucho, entrenar muy duro", explica David. Aunque, el ahora remero valenciano subió al podio, no estará en los Juegos de Tokio "porque la prueba en la que compito, el doble scull no entra en el programa de Tokio, sólo está la embarcación de 4. En París, sí será una modalidad paralímpica", afirma David Casinos, que a sus 49 años no quiere marcarse metas a largo plazo: "Hablar de París 2024 ahora no tendría sentido. No es algo que me plantee de momento. Quiero seguir practicando remo y compitiendo a nivel internacional en Campeonatos del Mundo, Copas del Mundo... son objetivos más realistas".

David Casinos, tras participar en cinco Juegos Paralímpicos: Sidney 2000, Atenas 2004, Pekín 2008, Londres 2012 y Río 2016 en los que conquistó cuatro oros y un bronce en la modalidad de lanzamiento de peso, se retiraba del atletismo y probaba suerte en el ciclismo adaptado: "Me hubiera gustado haber llegado más lejos en el ciclismo, pero la verdad es que era complicado, es un deporte en el que dependes mucho de encontrar un piloto con el que te acoples bien. Decidí dejarlo y probar con el remo, y de momento, estoy muy contento".

Para adaptase al remo, Casinos ha hecho un gran esfuerzo: "He tenido incluso que cambiar mi constitución física, perder peso y potenciar todavía más el tren superior. De todas formas, el remo es un deporte muy técnico, no sólo basta con tener fuerza. Hay que estar muy coordinado con el compañero, tener un buen equilibrio".

Casinos ha formado pareja en el remo adaptado con Izaskum Comesaña aunque en Gavirate compitió junto a Estíbaliz Armendáriz ya que Comesaña causó baja por una operación de apendicitis. Casinos destaca la buena sitonía con Izaskum, con la que lleva muchos meses entrenando "también quiero destacar lo mucho que me ha ayudado mi entrenador, Nacho Pérez".

Casinos forma parte del equipo paralímpico de remo español desde hace un año cuando se formó un proyecto de futuro con vistas a Tokio. El valenciano también destaca el apoyo que ha recibido "de parte de la Federación Valenciana de Remo. Les animo a que continúen fomentando el remo, hace falta que salgan más remeros". Además de participar en numerosas concentraciones con el equipo nacional, en los últimos meses es frecuente ver a David Casinos, que forma parte del Club de Remo Ciudad de Valencia, entrenando en el canal de la Marina de Valencia: "es un lugar espectacular, tenemos prácticamente un canal de dos kilómetros de punta a punta. Es un privilegio disponer de una zona así en la propia ciudad de València".