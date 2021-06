Juan Ayuso se corona en el Giro sub-23

Tres victorias de etapa le han bastado a Juan Ayuso para seguir haciendo historia a sus 18 años y confirmar que es una de las más firmes promesas del ciclismo español. Nacido en Barcelona aunque empadronado desde niño en Xàbia, se ha formado deportivamente en la C. Valenciana, y desde el pasado año cuenta con un contrato de larga duración, hasta 2025 con el UAE Emirates del ganador del Tour y de la Volta a la C. Valenciana 2020 Tadej Pogacar, equipo con el que debutará en agosto tras un año cedido en el Colpack Ballan.





Ganador final del Giro de Italia U23??

No tengo palabras, simplemente gracias a todas las personas que me han ayudado de una manera o otra a conseguir esto y a todos los que me apoyáis.

Nos vemos pronto.???? pic.twitter.com/zpZAJfiMLF