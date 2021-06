Diego Ríos: "Tenemos que ir con todo a Valdepeñas"

El Levante UD FS sigue asombrando a propios y extraños como el único equipo de la LNFS que ha llegado esta temporada a las semifinales de las tres competiciones: Liga, Copa del Rey y Copa de España. Un hecho que según Diego Ríos se explica por la «regularidad» del equipo, que está a una sola victoria de clasificarse para su primera final, y con ello también para meterse en la Liga de Campeones de la próxima temporada.



«Es bonito para nosotros ser el único equipo que ha llegado a las tres semifinales de las tres competiciones. Eso hace ver que fuimos muy regulares durante la temporada. Es la línea de trabajo que necesitamos para el playoff. Hay que mantener la calma, hemos ganado el primer punto, y vamos a intentar ir a Valdepeñas a intentar hacer un partido igual o mejor para llevarnos el segundo punto de la eliminatoria», dijo el técnico gallego en declaraciones facilitadas por el club.





???? HIGHLIGHTS | El @LUDfutbolsala vence al @VinaAlbaliFS para lograr el primer punto de la Semifinal (6-3)



?? Levante UD FS defeats Viña Albali Valdepeñas to achieves the first point of the semi-final (6-3)#PlayOffLNFS #LigaFutsalProfesional pic.twitter.com/kTZOSatV1W