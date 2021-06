Juan Ayuso, gran ausente en el Nacional de La Nucía

Juan Ayuso, de 18 años, es ya corredor profesional del UAE Emirates, equipo que ha anticipado el salto previsto del ciclista de Xàbia al UCI World Tour y con el que tiene contrato hasta 2024, tras haberlo cedido hasta ahora al Colpack Ballan. Aunque este año no está previsto que corra grandes vueltas, en su calendario inmediato están el Giro de los Apeninos, el 24 de junio, Lugano, el 27 del mismo mes, y la clásica de San Sebastián, el 31 de julio.

Pero no estará en el Campeonato de España de esta semana en Busot y La Nucía, tras su doblete en crono y en línea en 2020 en categoría juvenil. Su equipo ha preferido que descanse tras ganar en su primera competición de diez días, el Giro Baby, pues solo tiene 18 años. Además, por cuestiones de licencia no puede correr la prueba sub-23 del Nacional sino la élite, de 184 km con salida y llegada en La Nucia este domingo, con cuatro exigentes puertos de montaña.

«Es muy bueno, está claro al ver lo que ha hecho y puede hacer», comenta Joxean Fernández 'Matxin', manager del UAE a SUPER. «Ha ganado Giro sub-23 y vamos a ser prudentes con él, parece que es muy bueno, pero no deja de tener 18 años y le vamos a llevar tranquilo, cuidarle no para el presente sino también para el futuro. Sabiendo que es un campeón, le vamos a exigir como un campeón, pero no compitiendo mucho aún. Espero que el año que viene pueda ir a la Volta», añade.

Dos de los que mejor conocen a Juan Ayuso son el seleccionador español, el valenciano Pascual Momparler, y el presidente de la Federació de Ciclisme de la C. Valenciana, Amadeo Olmos, que se rinden ante la exhibición del alicantino en el Giro sub-23, a sus 18 años, ante ciclistas mayores que él, con tres victorias de etapa, nueve en total esta temporada.

«Está haciendo cosas que muchos ciclistas que han sido top en el mundo habían logrado mucho más tarde que él, como Marco Pantani cuando ganó el Giro Baby. Veo que nos va a dar muchas alegrías. Es un ciclista muy completo, que hace todo muy bien, y debutó en la selección española sub-23 en la clásica de Valencia, entrando entre los primeros del sprint y rodeado de profesionales, con ese desparpajo, tiene un futuro muy interesante», explica Momparler, que opta, eso sí, por la prudencia: «Lo mejor es no meterle objetivos ni ver comparaciones con Pogacar, Indurain ni con nadie, que haga su camino, porque lo único que podemos hacer es cargarnos ese diamante que tenemos. Calma. Que poco a poco se vaya haciendo sin ninguna presión».

Amadeo Olmos lo conoce «desde que corría en las escuelas, en la C. Valenciana, y con la selección ganó campeonatos de España de infantil, cadete y juveniles. De él al resto hay una diferencia importante. Tiene unas cualidades que no estamos acostumbrados a ver. Yo que llevo en el ciclismo desde los 14 años y tengo ahora 70, no había visto un corredor que domine tanto en todas las categorías y menos ganar el Giro sub-23 con 18 años. Hace bien contrarreloj, sprint, montaña, allá donde corre gana, y si no lo hace es porque ayuda a un compañero. Eso hace que confíes en él».



Iker Bonillo ficha por el Bardiani

El ciclista de Silla Iker Bonillo, tercero en el Nacional de pista y líder de la Copa de España Cofidis Júnior, dará el salto a profesional, también con solo 18 años, después de que el equipo italiano Bardiani CSF Faizané (UCI ProTour) anunciase su fichaje hace unos días.

El joven valenciano, que como Juan Ayuso salta directamente sin pasar por sub-23, y que se ha formado de la mano de Stefano Garzelli, ya entrenó en enero con el equipo italiano durante la concentración en Benidorm.