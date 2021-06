Valencia, candidata a acoger la Copa América de vela 2022

La exitosa historia de Valencia como sede de la Copa América (2007 y 2010, puede decirse que la edición de 2007 es una de la más exitosas de la historia), su existente infraestructura, lista para usar y a medida para la competición han hecho obvio posicionar a Valencia como potencial sede de la próxima edición.

El proceso para obtener el derecho exclusivo de poner a Valencia como candidata a acoger la próxima Copa América se ha desarrollado entre Francesco de Leo, Niccolò Porzio di Camporotondo (Kaufman & Partners/H2O Riders Science & Management) y Carlos de Beltrán (Real Club Náutico de Valencia). A inicios del 2021, se preparó documentación para posicionar a Valencia como posible sede para la próxima edición en caso de que Auckland no se confirmara de nuevo. El gobierno neozelandés y Emirates Team New Zealand (ganadores de la 36ª Copa América) tenían un periodo de negociación de 90 días para acordar la continuidad de Auckland. El grupo consideró que no era apropiado elevar la iniciativa a la administración local, regional y nacional antes de que dichas negociaciones terminaran. Estas negociaciones han terminado hoy.

En medio de la pandemia por COVID-19, España busca estimular su recuperación económica promocionando su Marca España, para reactivar sectores críticos como el turismo (equipos y familias inyectaron +100 millones en la economía durante la edición del 2007). Además, ser sede del trofeo más antiguo del deporte por tercera vez, ayudará a acelerar esta recuperación, traería un gran evento a España y consolidaría Valencia como el HUB europeo de la Copa América.

No obstante, mientras el grupo de trabajo reconoce la oportunidad, comprende la dinámica real de la actual situación económica. Por este motivo, el objetivo inicial es asegurar financiación privada que asegure los costes iniciales del evento y alinear el proyecto con los fondos Next Gen EU.



Declaraciones



Francesco de Leo: "Nuestro grupo de trabajo está comprometido con traer la Copa América de vuelta a Valencia. En los últimos meses, se ha avanzado trabajo con inversores y empresas tecnológicas líderes que comparten la visión de hacer del evento en Valencia un nuevo estándar para la promoción de la sostenibilidad y el camino para conseguir los ODS (Objetivos Desarrollo Sostenible) de la Naciones Unidas. Ahora debemos doblar los esfuerzos para triunfar en este empeño de promocionar España y Valencia como Lab de innovación de clase mundial".

Niccolò Porzio di Camporotondo: "Es un privilegio estar en esta posición. No obstante, ahora es el momento de la acción. La Copa América es un evento especial que puede beneficiar enormemente a España y Valencia, particularmente si un programa de legado se pone en marcha. Reconocemos las otras candidatas, pero creemos que inversores locales y nacionales, añadidos al clima de Valencia, su cultura acogedora y sus grandes recursos de reducción de costes y operacionales serán clave para convencer a los propietarios de los derechos".

Carlos de Beltrán: "El Real Club Náutico de Valencia, como club, ya ayudó a traer la Copa América a Valencia en el pasado, debido a su continuo compromiso con el desarrollo de la vela y la mejora del sector náutico valenciano, es natural que el club sea un miembro natural de la candidatura. Como valenciano y profesional de la Copa América no puedo imaginar una sede mejor para la 37ª edición.".