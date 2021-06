Juan Ayuso: "No correr el Nacional en La Nucía era necesario, pero escuece"

El UAE Emirates hará debutar como profesional en breve a Juan Ayuso, de 18 años y de Xàbia, tras ganar hace una semana el Giro d'Italia sub-23. Fue en 2020 campeón de España contra el crono y en línea en juveniles. Este año iba a estrenarse en profesionales, y en casa, este fin de semana, pues las carreteras alicantinas acogen esta edición, con la crono en Busot, celebrada el viernes, y la prueba en línea élite este domingo en La Nucía.

¿Duele perderse el Campeonato de España precisamente en La Nucía, Alicante?

Fue un sacrificio que teníamos que hacer, porque vengo de correr diez días del Giro, la primera vez que corro tanto tiempo, y pensamos que lo mejor era asimilar bien este bloque de carreras y llegar fresco para las primeras que debute con UAE. Pero la verdad es que me da pena, porque son unos Campeonatos de España que sería la primera vez que correría con profesionales, pero si a eso le sumas que es en La Nucia, que son las carreteras por donde he entrenado toda mi vida, me duele un poco más, y seguro que cuando lo ponga por la tele me va a escocer. Pero son cosas que pasan, tenía que hacer un buen periodo de descanso antes de más carreras.

¿Cómo ve la nueva generación de ciclistas valencianos? Tras tantos años con muy pocos en la élite Ayuso se añade a Iker Bonillo (Bardiani-CFS-Faizané) que acaba de dar el salto a profesional también con 18 años, Iván Moreno (Kern Pharma), Joan Bou (Euskaltel Euskadi), Óscar Cabedo (Burgos-BH), Manuel Peñalver (Burgos-BH), incluso Felipe Orts (Burgos-BH) y Sebastián Mora (Movistar) se dejan ver en ruta€

La Comunitat Valenciana en los campeonatos de España de escolares, cadetes y juveniles, son siempre una de las selecciones más fuertes. Hay mucha tradición, por el buen tiempo, y se anima más que en otras regiones, cuando salgo a entrenar es donde me cruzo con más aficionados. Me alegra que haya otros chavales jóvenes saliendo y que cada vez seamos más.

¿Tiene claro ya su calendario con el UAE Emirates Team?

Sí que estaba cerrado, pero están habiendo cambios porque se están cancelando carreras. Com el Tour de Austria, aplazado, y dos de Canadá, canceladas. Lo tenemos más o menos claro. Si nos dejan empezaré en Apeninos y Lugano, dos carreras de un día, y luego desconectar en casa para seguir con Villafranca-Ordizia y no llegar a balón parado a la clásica de San Sebastián, luego Getxo y el Tour del Porvenir, al que iré con la intención de ganar, por qué no, como el Giro, Y después Plouay y no sé cuál me pondrán de sustitución de las de Canadá. Me imagino que haré los Mundiales sub-23 si el seleccionador (el valenciano Pascual Momparler) quiere llevarme, y después no sé, carreras clásicas de un día en Italia, porque también tenía pensado Guangxi y tampoco se va a hacer, así que con paciencia.

¿Cómo le ha cambiado la vida ganar el Giro Baby (sub-23)?

Es mi primer triunfo más mediático, más grande, que me pone en el foco de todos. Antes sí que había ganado carreras de bastante nivel, pero el Giro es el Giro, que catapulta al que lo gana al panorama profesional. He notado un cambio en muchísima gente que tengo claro que me está apoyando, que se ha ilusionado conmigo, y yo lo agradezco y me motiva. Intento seguir tranquilo, no dejarme llevar, porque os podéis imaginar que ha habido muchos elogios. Seguir haciendo como hasta ahora, cabeza abajo y entrenar bien, sacrificándome, y lo que tenga que llegar llegará. Tengo que cogerlo con pinzas, no se me puede subir a la cabeza. Yo sigo tranquilo, y a seguir entrenando como antes del Giro antes de ganar y de que me conociera más gente. Creo que mi vida en el día a día no va a cambiar mucho. Después del Giro he subido a Andorra para seguir haciendo altura, y cuando vuelva de Lugano también haré altura para San Sebastián.

¿Qué le parece que le comparen con Contador, Indurain€?

Me gusta esta pregunta porque me gustaría aclararlo. No es que me moleste, pero no me gusta que me comparen. Yo quiero ser Juan Ayuso y donde quiera llegar llegaré. A lo mejor llego a ser mejor, o no llego a nada. Pero quiero ser yo mismo, tener mi propio camino, mi vida, y llegar hasta donde pueda llegar. He leído que si el próximo Contador o Purito, que ojalá pueda llegar a ese palmarés... Quiero llegar y que no se me compare con nadie. Juan Ayuso y ya está.

¿Ha entrenado en Andorra con alguno de los ciclistas que están allí preparando el Tour?

Tengo que admitir que para entrenar soy muy metódico y normalmente si tengo que hacer trabajo específico siempre me gusta salir solo, no acompañado, me centro y lo hago mejor así. Los días que puedo quedar son la verdad que pocos. Solo quiero quedar los días de soltar, de hacer hora y media para tomar café. Intento cuadrar con alguno que tenga que salir despacio. Por ejemplo antes del Giro salí con Purito que era un referente para mí, me hizo mucha ilusión. Aquí hay un montón de ciclistas y casi siempre puedes cuadrar porque cuando no es uno es otro. Entrenando parece diciembre en la Costa Blanca, en Xàbia, que es cuando están todos los equipos entrenando.Está bien cruzártelos, saludar, y la cercanía.