Histórica final de Liga del Levante UD FS con billete para la Champions

El Levante UD FS jugará su primera final por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) ante el Barça, al que acompañará también a la Liga de Campeones la próxima temporada, un hito histórico para los granotas, que superan además a la tercera esta temporada el listón de semifinales.



Los dos finalistas conocerán su camino en la Champions en el sorteo que se realizará el próximo 7 de julio. Los más de 800 espectadores en el Municipal de Paterna, el mejor aforo de la temporada, vibraron con la segunda victoria de su equipo en esta serie de semifinales, que se abrió con un 6-3 y se igualó a domicilio en los penaltis tras un 1-1.





Te puede interesar Horario y dónde ver hoy el Valdepeñas-Levante UD FS.

Ficha Técnica:

. Y al Keralite Macer castellonense, finalista en su debut en la élite ante Interviú Lloyd's en 1990.tras su expulsión en el Virgen de la Cabeza. Pedro Toro dio el primer aviso sin oposición desde la frontal, y que despejó con el pie Edu.Los locales lo volvieron a intentar, y Rafa Usín dejó para Maxi, que disparó de lejos un balón que despejó la defensa. Chino tuvo la réplica, con una volea que desvió Fede. Pero era el Levante UD FS el que llevaba la batuta ante los de David Ramos, bien plantados en defensa. Maxi volvía a probar los reflejos de Edu.Incluso a balón parado, con un zurdazo de Mario Rivillos que sacó bajo palos Dani Santos. Los colegiados pararon cualquier conato para evitar que el partido se crispara como sucedió en el segundo de la serie. Como cuando Pedro Toro se quejó de un golpe en la cara de Rafa Rato. No hubo castigo, tan solo advertencia.Acto seguido,. El ala compostelano recibió en el lateral, esprintó, y bastante escorado batió en el palo corto a Edu. Noveno tanto esta temporada del gallego. Poco después, Rafa Usín pudo aumentar la diferencia de una volea a la que no llegó Esteban y que detuvo Edu.El Valdepeñas estiró sus líneas, pero sin crear excesivo peligro, con pérdidas que aprovechaba el Levante UD FS en rápidos contragolpes. Tras un tiempo muerto de los manchegos, Catela asistió a Matheus Prea en el área, quien ante Fede gozó de la ocasión más clara para su equipo.Nada más reanudarse el encuentro,. El partido se ponía de cara para los granotas. Roger, en dos intentos a la media vuelta tras jugada de Pedro Toro, tuvo el tercero, pero Edu aplazó lo que hubiera sido la sentencia. Rivillos de lejos, lo mismo que Dani Santos, probaron fortuna, pero la encontró Esteban al culminar una jugada en velocidad de Rivillos y Roger. Doble golpe al finalista del pasado curso, que obligó a David Ramos a parar el partido para animar a los suyos a creer en la remontada. Pero lo cierto es que el rival estaba tocado y el Levante UD FS creaba serio peligro con el juego rápido a la contra.que obligó a los colegiados a repartir amarillas a diestro y siniestro, con 14 minutos aún por delante, y con Pedro Toro tocado en el tobillo izquierdo, aunque pudo seguir con un vendaje funcional, al igual que Gallo poco después.El Valdepeñas estiró sus líneas, pero Fede fue un seguro bajo palos en las pocas que tuvo.) . Chino salvó el honor de estrategia. El sueño granota continúa.

4. Levante FS: Fede, Maxi Rescia, Pedro Toro, Gallo y Rubi Lemos -cinco inicial- Roger, Rivillos, Marc Tolrá, Esteban, Usín.



1. Viña Albali Valdepeñas: Edu, Jose Ruiz, Nano, Chino y Matheus Preá -cinco inicial- Catela, Rafa Rato, Juanan, Dani Santos y Sergio González.



Goles 1-0, m.12: Rubi. 2-0, m.21. Edu, en propia puerta. 3-0, 26: Esteban. 4-0, m.36: Esteban. 4-1, m.38: Chino.



Árbitros: Felipe Madorrán (principal) y Urdanoz Apezteguia.Mostttraron amarilla por el Levante a Usín, Roger y Jorge Santos y por el Viña Albalí a Rafa Rato, Dani Santos, Sergio González y Edu.



Incidencias: Tercer y definitivo partido de la serie de semifinales de la Liga disputado en el pabellón municipal de Paterna ante 800 espectadores.