Eusebio Cáceres cumplió en Getafe en el primer día del Campeonato de España al aire libre. El saltador de Onil se llevó el título con un mejor salto de 8,03 (+0.2) y cinco nulos , dos de ellos muy largos. Porque el pupilo de Juan Carlos Álvarez está especialmente rápido pero le falta cuadrar la carrera para llegar la marca que lleva persiguiendo desde hace años. Aún así, este triunfo prácticamente le asegura su presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio.

“Venía con ganas de mucho porque llegaba en un gran momento de forma. He notado que estaba bien y el 8,03 no he notado que fuera tan largo y pensaba que había sido normal. Y el quinto nulo ha sido bastante bueno”, explica el saltador.

Cáceres quiere ahora un poco de calma porque durante el concurso sufrió algunos problemas en el gemelo por el calor. “Estoy tranquilo, sé que tengo muchos puntos para los Juegos y ahora solo necesito tranquilidad, ponerme bien y coger el salto que ahora mismo valgo. Queda todavía un mes y sé que puedo llegar en el mejor estado de mi vida. Hoy he conseguido notar los saltos y rápido sé que estoy”, apunta.

Bronce en martillo

La segunda medalla para el atletismo valenciano llegó en la jaula de martillo, en una final con cuatro lanzadoras valencianas: Osarumen Odeh (Playas de Castellón), que se llevó el bronce con una marca de 63,90 que no la dejó del todo satisfecha. “Creo que hoy debería haber lanzado algo más”, se lamentaba la alumna de Mari Carmen Vidal.

Por detrás de la castellonense acabaron Gema Martí (FC Barcelona), que lanzó 61,92 en su primer intento y luego no pudo acercarse a la mínima del Europeo sub23, que está en 63 metros, aunque ya anuncia que lo volverá a intentar el martes en el Memorial Cansino, en Castellón.

Tina Roberts (Bahía de Algeciras), la andaluza que compite con licencia de la FACV, terminó novena con 51,61 y Aitana Safont (Playas de Castellón) cometió tres nulos y se quedó fuera de la mejora.

Ureña resiste como puede

Jorge Ureña (Playas de Castellón) parece un equilibrista en su largo y estresante camino hacia Tokio. El de Onil necesita acabar el decatlón por encima de los ocho mil puntos, pero la lesión en el pie que se produjo hace dos semanas en el Mitin de Arona, le limita mucho en la batida, un contratiempo que acusó en los saltos.

En la longitud empezó con uno bueno (7,43) y decidió dejarlo. Mientras que en el salto de altura no pudo pasar de 1,97, quizá su peor resultado en el primer día en el que corrió los 100 en 10.80, lanzó 14,47 en peso y acabó con los 400 con una marca notable de 49.03. Suficiente para seguir soñando con una plaza para los Juegos y la medalla de oro en Getafe. Su compañero Pablo Trescolí, con muchos dolores en la rótula, terminó como pudo el primer día (3.855 puntos).

Carmen Ramos (Playas de Castellón) también terminó el primer día como líder del heptatlón (3.288 puntos), aunque con solo quince puntos de ventaja sobre Andrea Medina. Sara Navarro (Colivenc) va quinta (2.996).

Más pruebas

Nara Elipe (Playas de Castellón), una atleta sub23, logró un meritorio octavo puesto (10:40.44) en una final de 3.000 m obstáculos muy rápida, mientras que Pili Vázquez (Safor Teika) fue undécima (10:50.17).

Otros dos atletas de la Comunitat compitieron este primer día. Vicent Fabra (Playas de Castellón) terminó décimo después de saltar cinco y no poder con los 5,15 que hubieran sido mejor marca del año.

Pablo Drees (CA Gandia) no pudo superar las semifinales de los 400 m vallas y terminó sexto con un tiempo de 53.81.