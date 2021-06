Jorge Ureña (Playas de Castellón) lleva, como muchos atletas en todo el mundo, haciendo cálculos desde hace semanas. Los deportistas han incorporado a sus rutinas revisar el ranking para ver sus opciones olímpicas. El de Onil es uno de ellos porque el infortunio -una lesión en Arona o una lluvia torrencial en el segundo día de Alhama de Murcia- ha frenado su oportunidad de conseguir la mínima olímpica (8.350 puntos). A Getafe, al Campeonato de España, llegó arrastrando las molestias en el pie que sufrió al hacer un mal gesto en la longitud de su último decatlón, y tuvo que ir dosificándose para no lesionarse. Solo hizo un salto en la longitud (7,47), lo acusó mucho en la altura (1,97) y hasta en los 110 m vallas, donde, además, sufrió un tropiezo en la última valla que le castigó con un tiempo de 14,37. Pero luego remontó con la jabalina (61,10) y remató en el 1.500 para superar los ocho mil puntos (8.073), que, según la calculadora, debe transportarle hasta los Juegos de Tokio.

Su padre y entrenador, José Antonio Ureña, se tiró el fin de semana cruzando los dedos porque sabía que el decatlón pendía de un hilo por culpa de ese pie. Pero su hijo lleva años demostrando que no se rinde nunca y logró superar los ocho mil puntos que le deja con un pie y medio en Tokio. Otra proeza para su palmarés.

El valenciano Pablo Trescolí (Playas de Castellón), que llegaba con dolores en la rótula, sorprendió con un gran segundo día que le premió con la medalla de plata (7.665 puntos).

Carmen Ramos (Playas de Castellón) asistió en Getafe a su despertar como heptatleta. La castellonense se proclamó campeona de España después de completar unas combinadas con buenas sensacionales. La atleta de Manoli Alonso se fue por encima de los 5.600 puntos (5.659). “Cierro la competición con lo más importante que es el oro. Y esto es gracias a mi entrenadora que siempre está conmigo y me aguanta mis berrinches”.

La campeona se ha tirado tres años superando una lesión tras otra. Contratiempos que arrastraron mucha frustración, aunque ahora empieza a ver la luz y a creer que ella puede ser la tercera española en superar los seis mil puntos. “Pasé de estar sola a estar con dos personas que estaban a más nivel de yo. Es algo que choca. Claudia Conte era la niña que estaba conmigo y ahora es la chica que ha superado los seis mil puntos. Es espectacular para las pruebas combinadas y espero acercarme a su estela para en un año o dos poder estar a su nivel”.

Pablo Torrijos (Playas de Castellón) es de los privilegiados que hace meses que sabe que estará en los Juegos Olímpicos. Pero esa calma, quizá, le ha hecho perder un poco de tensión. En Getafe venció, pero con un mejor salto (16,88) que no colma sus expectativas. Ahora espera explotar en Oslo, en los Bislett Games, el próximo viernes. Su compañero Marcos Ruiz acusó los dolores que tiene en la fascia y apenas pudo realizar un salto en condiciones, que se fue hasta 16,23, que le valió la medalla de plata. José Emilio Bellido acabó cuarto con un salto de 16,12.

Una final histórica

La final de salto de longitud fue una de las mejores de la historia de los Campeonatos de España y cuatro valencianas estuvieron dentro. La mejor fue Fátima Diame (Valencia CA), que se colgó la medalla de plata después de lograr su mejor salto de siempre, 6,68 (-0.7). La valenciana se quedó a solo un centímetro del oro, que fue para Leticia Gil, que también hizo marca personal, algo que consiguieron las diez primeras.

La atleta de Rafa Blanquer estaba contenta por haber mejorado su techo, pero se quedó con un gusto amargo porque considera que está en condiciones de lograr la mínima para los Juegos Olímpicos (6,82). “Venía con el objetivo de la mínima porque estas últimas semanas me encontraba muy bien. He arrastrado una lesión de rodilla esta temporada y eso me ha impedido competir mucho, solo tres veces y lo he notado a la hora de ajustar los tres primeros saltos. Estoy contenta por ganar una medalla pero no satisfecha. Aunque me queda una oportunidad en Castellón el martes, que es una buena pista”, explicó.

Diame aseguró que fue muy especial vivir desde dentro un concurso tan espectacular como este, con doce atletas por encima de los seis metros y cuatro por encima de los seis metros y medio. “Ha sido una pasada. Las chicas han estado increíble. A cada salto iban haciendo marca personal y eso iba dando más adrenalina a la competición, que ha sido muy ajustado. Ha estado muy bien”.

La joven Evelyn Yankey (Valencia CA), de solo 17 años, acabó sexta con un salto de 6,28 (-1.5) y un concurso con tres saltos por encima de su ya antigua marca personal (6,16). La discípula de Niurka Montalvo, la campeona del mundo de salto de longitud en Sevilla 99, Ese registro le permite, además, clasificarse para el Campeonato de Europa sub20, que se celebrará en Tallin del 15 al 18 de julio.

Claudia Conte (Playas de Castellón), que venía de convertirse en la segunda española de la historia que lograr superar los seis mil puntos en el heptatlón, decidió apostar en Getafe por la longitud, una prueba en la que esta temporada había encontrado más incertidumbres que alegrías. La castellonense también salió del foso con una marca personal (6,27) y encima cumplió con la misión de recuperar las buena sensaciones en esta prueba con vistas al Europeo sub23 que se celebrará en Tallin del 8 al 11 de julio. La cuarta, que ya se daba con satisfecha con haber podido estar en la final tras superar una ciática, fue la alicantina Marieta Jover (5,97).

Lois Maikel Martínez (Playas de Castellón) se colgó su quinta medalla de oro en unos Campeonatos de España. El discóbolo sufrió durante toda la final y durante algunas rondas llegó estar incluso fuera de los puestos de medallista. Hasta que en el quinto soltó el brazo y lanzó 61,68, una marca inalcanzable para sus rivales. En la final, Mihael Ciocan acabó décimo (49,28).

Otra lanzadora, Judit Prats (AA Catalunya), sacó su mejor versión del año en Getafe. La atleta de Juanvi Escolano firmó su mejor marca de la temporada (14,42) y eso le sirvió para llevarse el regalo de subir al podio junto a dos leyendas del lanzamiento de peso en España: Belén Toimil y Úrsula Ruiz.

Víctor Ruiz (Playas de Castellón) logró subir al podio en una prueba tan cara como son los 3.000 m obstáculos. El castellonense se llevó la medalla de bronce (8:35.88) y el martes, en Castellón, en el Memorial Cansino, intentará hacer la mínima olímpica. El alicantino Andreu Blanes (Cárnicas Serrano) se fue muy decepcionado al no haber podido pasar del octavo puesto en una temporada en la que no ha conseguido hacer una carrera como esperaba.

Abderahman El Khayami (Playas de Castellón) nlogró la clasificación por tiempos para la final de 1.500 y Javier Mirón, el líder español del año, venció en su semifinal de los 800, demostrado que está en un gran momento.