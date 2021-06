Orlando Ortega (Adidas) ha vuelto. El atleta nacido en Cuba y nacionalizado después de afincarse en Ontinyent ha logrado regresar al tartán después de tirarse varios meses de incertidumbre por una lesión en el pie a la que le costó encontrar un diagnóstico. "Fueron meses difíciles y de mucha frustración porque no sabíamos lo que tenía y lo que pasaba", reconocía en Getafe, donde demostró que está en el camino correcto al ganar la medalla de oro en los 110 metros vallas (12.30 con -2.0).El vallista, que compite con licencia de la FACV y que llevaba sin competir desde principios de febrero, asegura que está muy satisfecho porque no ha vuelto a dolerle y aunque reconoce que no está en un nivel físico espectacular cree que aún está a tiempo de llegar competitivo a Tokio. Antes correrá en Polonia el miércoles y en Hungría el 6 de junio.

Ortega celebró el nivel competitivo de Asier Martínez y lamentó la lesión de Quique Llopis. "Espero que no sea nada y le deseo lo mejor. Ha sido una pena que no estuviera con nosotros. Tenemos dos corredores para largo". Pero la final contó con una ausencia destacada, la de Quique Llopis (CA Gandia), el atleta que venía de ganar el Mitin de Madrid y de correr en 13.41. El pupilo de Toni Puig contaba con sumar algunos puntos en Getafe y rematar su clasificación olímpica por ranking en el Mitin de Lucerna (Suiza), de categoría plata, donde estaba inscrito con la segunda mejor marca de los participantes. Pero Llopis se resintió de unas molestias en el isquiotibial y, tras probarse en el calentamiento, optó por ser prudente, no correr la final y tratar de recuperarse a tiempo para el Europeo sub-23, que se disputará en Tallin (Estonia) del 8 al 11 de julio. Kevin Sánchez (Playas de Castellón) logró acabar cuarto en la final de 110 m vallas con 13.93 y Luis Salort (Go Fit) fue sexto con 14.42.

Plata y marca personal de Conte

Una de las sorpresas más gratas se produjo en la jabalina, una final que, curiosamente, coincidió con la de altura. Claudia Conte (Playas de Castellón), especialista en pruebas combinadas, llegó a Getafe con la mejor marca española del año en la altura (1,88), pero optó por competir en la jabalina porque necesitaba encontrar buenas sensaciones en esta prueba y en la longitud, donde compitió la víspera y logró su mejor marca personal (6,28). El domingo volvió a responder y tras cinco lanzamientos por encima de los 44 metros se acercó a los 50 en el último, en el que logró 49,89, que mejora su anterior marca personal en tres metros y 29 centímetros. Conte llegó con la segunda peor marca y se marchó con la medalla de plata y la segunda mejor marca española del año.

Otro que se llevó una medalla de plata, aunque con menos satisfacción, fue Nacho López Barrafón (Fent Camí Mislata). El atleta valenciano entrenador por Yolanda Belda igualó su mejor marca del año (2,14) y luego no pudo seguir en la lucha por el oro al derribar el listón sobre 2,16.

Javier Mirón (New Balance) no pudo con las expectativas que acarreó su fantástica carrera en Marsella, donde logró la mínima y se convirtió en el sexto mejor español de todos los tiempos en el 800. Ese registro de 1:44.82 aportó la euforia inicial pero luego, como ocurre a veces en atletas jóvenes como él, se transformó en una carga que, tal vez, le pesó en la final en la que a falta de 250 metros ya estaba prácticamente fuera de carrera pese que pasaron por el 400 en unos cómodos 53.92.

En la final femenina, Yurena Hueso (Playas de Castellón) terminó sexta (2:06.98) y con cierta decepción porque, aunque la temporada no ha sido mala, no ha logrado la marca que perseguía.

Una de las decepciones llegó con Paula Ferrándiz (Playas de Castellón). La alicantina defendía el título conquistado el año pasado y en la final del disco no pudo pasar del cuarto puesto y terminó muy lejos de las medallas con un mejor lanzamiento de 48,89. Judit Prats (AA Catalunya) acabó décima con 41,43.

Cristina Ferrando (Playas de Castellón) reapareció después de superar una lesión que le ha tenido sin competir esta temporada y aún así se quedó muy cerca de las medallas con un salto de 1,77, una altura que, sin nulos, le podría haber valido el bronce.

En los 10.000 m marcha se dejó ver el alicantino Luis Corchete (CA Torrevieja). El discípulo de José Antonio Carrillo cumplió con el séptimo puesto (41:16.54). Mientras que Eloy Hornero se retiró.

El siempre combativo Juan González Arenas (Playas de Castellón) volvió a meterse en una final de 200 y acabar quinto con un tiempo de 21.43 (-1.8).

En la final de peso, Ángel Poveda (Alcampo Scorpio) estuvo lejos de la lucha por las medallas y acabó sexto con 17,76.

También tuvieron una actuación discreta las fondistas Cristina Juan (Elche Decathlon) y María Ureña (Playas de Castellón), que terminaron novena y décima en la final de 5.000.

En los relevos cortos se produjo el triunfo del Fent Camí en hombres tras la descalificación del Playas de Castellón, que fue segundo en el 4x100 femenino y tercero el femenino de 4x400.

El atletismo valenciano concluyó el Campeonato de España con 17 medallas: siete de oro, seis de plata y cuatro de bronce