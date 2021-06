La valenciana Silvia Navarro es uno de los pilares básicos de la selección española de balonmano. Una auténtica’ Guerrera’ que a sus 41 años afrontará en Tokio otro gran reto en su ya dilatada y exitosa carrera deportiva: sus terceros Juegos Olímpicos.

La portera del Rocasa Gran Canaria e integrante del Proyecto FER ya sabe lo que es subir a un podio olímpico. Lo hizo en Londres 2012 cuando conquistó con España una histórica medalla de bronce. Cuatro años después, en Río 2016, las Guerreras, con Silvia Navarro de nuevo en la portería, ocupaba la sexta posición. La valenciana afronta los que será, por edad, casi con seguridad, sus últimos Juegos, como capitana de la selección española y con el objetivo de despedirse por todo lo alto, con una nueva medalla olímpica. De momento la valenciana no adelanta si seguirá en la elite del balonmano femenino español tras los Juegos: «No sé si será mi última campaña en activo o no. Sí es cierto que los Juegos Olímpicos de Tokio, pueden significar una especie de frontera. Pero no quiero adelantarme a los acontecimientos. Todo a su tiempo». Ahora está centrada en Tokio y no quiere mirar más allá. Se siente con fuerzas y preparada «física y mentalmente». Silvia, que nació el 20 de marzo de 1979 tiene la ocasión de agrandar todavía más un brillante palmarés con la selección. En 2011 logró también la medalla de bronce en el Campeonato del Mundo disputado en Brasil. En 2014 se proclamó subcampeona en el Campeonato Europeo de Balonmano de Hungría y Croacia 2014. En 2019 consiguió también una plata en el Mundial de Japón tras una final en la que rozaron el oro pero acabaron perdiendo ante Holanda. Silvia Navarro llega a Tokio además, con la moral muy alta tras haber logrado la clasificación para los Juegos en casa, en el pasado Preolímpico celebrado en Llíria el pasado mes de marzo. Una clasificación que alejaba las dudas surgidas tras la discreta novena posición en el último Europeo celebrado en Dinamarca. «Lograr la clasificación para Tokio en València ha sido muy especial», destacaba la valenciana al término de un Preolímpico que se tuvo que cancelar en 2020 y que finalmente se celebraba este año.

"Los Juegos Olímpicos de Tokio, pueden significar una especie de frontera en mi carrera. Pero no quiero adelantarme a los acontecimientos" Silvia Navarro - Jugadora de la selección española de Balonmano

Silvia Navarro representa la experiencia en una selección española que aúna juventud y veteranía. Entre sus misiones, transmitir a las nuevas generaciones todo lo que ha aprendido a lo largo de su carrera: «La gente está trabajando durante todo el año y para las jóvenes son experiencias que no van a olvidar en su vida, los Juegos son el colofón a toda carrera deportiva y se lo merecen», destacaba en una entrevista a SUPER.

Cuándo compite

Silvia Navarro y las Guerreras competirán en el Estadio de Yoyogi. Del 28 al 2 de agosto disputarán la Fase Preliminar de Grupos. España está encuadrada en el B junto a Rusia, Hungría, Francia, Brasil y Suecia. Si pasan, jugarían los cuartos de Final entre el 3 y 4 de agosto, las semifinales el 6 de agosto, el 7 la lucha por el bronce y la gran final, se celebrará el 8 de agosto.