Como si de un guión de película se tratase, la valenciana Fátima Diame lograba este martes en el Meeting de Castellón, la mínima para participar en los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba de salto de longitud. Era su última oportunidad, la última cita en la que podría acreditar su presencia en Tokio y lo lograba en el sexto y último salto alcanzando justo los 6,82 metros que le llevarán a sus primeros Juegos Olímpicos. Aunque aún debe esperar a que la Federación Española dé la lista definitiva de los atletas que viajarán a Tokio, es sólo un formalismo ya que Fátima tiene la plaza asegurada: es la única atleta española que ha logrado la mínima exigida para participar en la gran cita olímpica.

Fátima Diame, que en septiembre cumplirá 25 años es la gran joya de la cantera del Valencia Club de Atletismo, en el que se que ha desarrollado toda su carrera deportiva formándose como atleta tras pasar por todas las categorías inferiores. Integrante también del Proyecto FER, Fátima tomará el relevo en Tokio de otra gran saltadora valenciana, Concha Montaner, ya retirada.

La mínima olímpica de Fátima ha sido fruto del esfuerzo, de creer en sí misma cuando todo se había puesto cuesta arriba. La pandemia, las lesiones... parecían alejarla de un sueño que finalmente, cumplirá: "Participar en unos Juegos Olímpicos es lo que todo deportista desea en su vida, desde que tengo uso de razón, los Juegos Olímpicos han sido siempre mi principal objetivo y al final, lo he conseguido. Estoy muy feliz".

Pese a que las oportunidades se agotaban y la mínima no llegaba, Fátima nunca perdió la confianza en sí misma:

"Sabía que podía saltar 6,82 porque anteriormente había saltado 6,75 pero no había ajustado bien la tabla, así que en el último salto, me concentré en ello y salió bien" Fátima Diame - Atleta Valencia CA

La atleta del Valencia Club de Atletismo recuerda todo lo que ha tenido que superar en los últimos meses para lograr su sueño olímpico: "Ahora que he logrado la mínima le doy más mérito, ha sido duro para mí ir encadenando una lesión tras otra. Me lesioné en pista cubierta y después, sufrí una fascitis y para colmo, luego vino una lesión grave de rodilla. Afortunadamente he podido acumular tres semanas buenas de entrenamiento y me ha servido para poder lograr la marca. He tenido que trabajar mucho con el fisio y también con el psicólogo para no venirme abajo. Pero ahora, de eso ya no me acuerdo. Ha merecido la pena". La atleta valenciana también agradeció el apoyo de todo su club en especial de Rafa Blanquer, al que califica como "el mejor entrenador del mundo. Para mí es como un padre. Sus resultados le avalan, es el mejor. Por eso empecé en el Valencia CA cuando era una niña y sé que me retiraré aquí". De hecho, Fátima nunca se ha visto tentada de ir a entrenar al CAR de Madrid o Barcelona como otros atletas: "¿para qué?. Aquí lo tengo todo: un gran club, mis amigos, mi familia...".