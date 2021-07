La atleta del Valencia CA y del Proyecto FER, Fátima Diame, que logró su billete a Tokio en Castellón en el último salto de la competición, contó en la mesa de debate de SomEsport el difícil año que ha vivido y la alegría por lograr el sueño olímpico. “He conseguido mi sueño, me ha costado mucho, he estado dos años encadenando lesiones, pero gracias al apoyo del Proyecto FER, mi entorno, club, federación, he conseguido superarlo. No he entrenado todo lo que me gustaría y he ido remando a contrarreloj hasta la última competición, en el último salto he logrado la mínima ansiada. Tenía una única bala y me salió en Castellón”.

Pensé en dejar la temporada, pero me ayudaron mucho y gracias a ello estoy donde estoy Fátima Diame - Atleta olímpica del Valencia CA y del Proyecto FER

“Al salir de la cuarentena tuve un accidente y no pude competir en el Campeonato de España al aire libre. Ahora está todo olvidado. He tenido muchas lesiones y pensé en dejar la temporada, pero me ayudaron mucho y gracias a ello estoy donde estoy. En el Campeonato de España 2021 me superó Leticia y se llevó el título. No me hundí porque tenía otra oportunidad más y si me hundía no iba a conseguir nada. Lo importante es que me voy a Tokio”, narró la atleta FER, quién destacó que el cambio de fechas de los Juegos Olímpicos a ella le ha venido bien para poder superar sus lesiones y ponerse en forma.

Fátima es consciente de que los de Tokio van a ser unos Juegos especiales por las restricciones y medidas de seguridad: “Nos han explicado que tendremos media hora para comer y cenar. Podremos ir a entrenar y a competir, pero el resto del tiempo estaremos en las habitaciones”.

Sobre su preparación antes de acudir a Japón, resaltó: “Voy a cargar 12 días, el 13 compito en Londres, luego volveré a Valencia a entrenar hasta el día 23 de julio, que viajamos a Tokio”. Aún con incertidumbre, Fátima habla de que “si se hacen, voy a ir a por todas”. “Voy con la mentalidad de ir a por marca personal, pero puede pasar cualquier cosa, haciendo marca personal creo que puedo estar en la final”.

El Valencia CA ha sido mi primer club, el único, me retiraré aquí, todo lo tengo aquí, no he tenido necesidad de moverme, no he necesitado un cambio de aires Fátima Diame - Atleta olímpica del Valencia CA y del Proyecto FER

Durante el debate, Fátima Diame se mostró orgullosa de pertenecer al Valencia CA: “Ha sido mi primer club, el único, me retiraré aquí, todo lo tengo aquí, no he tenido necesidad de moverme, no he necesitado un cambio de aires”. En él es el reflejo sobre el que se miran muchas de las atletas del futuro: “Tenemos la mejor escuela en el Valencia CA. Hay una chica que me decía, quiero ser como tú de mayor, la semana que viene se va al Europeo Sub-20. Me hace ilusión. Está consiguiendo todo lo que se ha propuesto”.