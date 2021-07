Carles Baixauli, director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso, participó en la mesa de debate de SomEsport sobre los Juegos Olímpicos de Tokio, donde manifestó su deseo de que llegue al fin el 23 de julio, resaltó el importante apoyo económico y anímico dado por la institución a lo largo de la pandemia y destacó el afán de superación de los deportistas.

“Estamos ansiosos, deseosos de que llegue el 23 de julio. Hemos estado cinco años apoyando a los deportistas, con una inversión de 5 millones de euros dada por nuestro presidente Juan Roig. Pero al margen de la cuantía económica, hay un trabajo de seguimiento permanente para apoyarles y que se vean estimulados. Somos entrenadores, psicólogos, fisios, familia, por lo que sentimos las alegrías y los fracasos como ellos”, destacó Baixauli en su primera intervención, reflexión que fue más allá durante el debate: “Los deportistas se han reinventado y adaptado a las diabólicas circunstancias. Sabían que no podían dejar de entrenar porque lo podían pagar, en otros países hubo más oportunidades para los deportistas de élite. Aquí hubo cerrojazo, hubo adaptación y el peaje que se pagó no fue muy caro”.

Respecto a la representación de deportistas FER, señaló: “Superamos la cifra de 30 que fueron a Río. Los de Tokio serán unos Juegos especiales con tantas restricciones, van a ser los más seguidos de la historia. Esperamos alegrías de nuestros deportistas A partir del 23, a dormir poco, pero esperamos la cita con expectación y ansiedad. A ver si los apoyos se reflejan en resultados”.

El proyecto FER, respondió con grandeza a la pandemia del coronavirus: “En marzo de 2020, cuando se vio que la situación se complicaba, se aseguraron las becas para 2021, por lo que dimos seguridad y tranquilidad a los deportistas y, por deseo expreso del presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, se dieron cuantías extras (FER + ), adicionales, para que deportistas pudieran comprar material y que pudieran costearse gastos a competiciones, aportaciones que se extendieron a los entrenadores del Proyecto FER”.

Durante el debate, el director de proyectos de la Fundación Trinidad Alfonso quiso destacar la importancia del aspecto anímico y la capacidad del deportista para adaptarse a las restricciones en Tokio, circunstancias que marcaran el éxito o fracaso en los Juegos: “Las restricciones van a ser un componente más, quien mejor las asuma, no se rebele y altere, tendrá mucho ganado. Quien no, se puede ver superado y afectarle a los resultados”.

En cuanto a las expectativas en Tokio de los deportistas FER, Bauxali señaló: “En Río hubo 4 medallas FER, en los Paralímpicos hay valores seguros, con opciones fuertes, y en los Juegos Olímpicos no descartamos a las yudocas Ana Pérez y Julia Figueroa; a Raúl Martínez, en taekwondo; a las guerreras del balonmano; Fátima, si hace 6,92, rondará final y con salto estratosférico puede aspirar a todo. Sebastián Mora, en Madison podría ser otra opción y Liliana y Pablo Herrero, en voley playa, podrían sorprendernos. Creo que se pueden superar o igualar las medallas de Río”.

Por último Baixauli se hizo eco de la raza de algunos deportistas: “Me conmueven los deportistas que no se dan por vencidos. Julia Figueroa se operó del hombro izquierdo en septiembre, en cuatro meses competía y subía al podio, están hechos de otra pasta. Ana Pérez tocó fondo deportivo hace pocos meses, fue al campeonato del Mundo y sacó una medalla de plata, se mostró ambiciosa. El caso de Fátima Diame es sobrecogedor, en Getafe le supera una atleta por un centímetro en el último salto y no es campeona de España, pero no se hunde y va a Castellón y logra la mínima olímpica. Son billetes logrados en Valencia, no han visto necesidad de irse a otro sitio. Otro ejemplo es Jorge Ureña, que entrena en Onil con pocas condiciones, ha tendido lesiones y se ha rehecho. Son gente que no se resigna, no se hunde”.