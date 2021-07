El Essentia44 del armador rumano Catalin Trandafir es el líder de la clase Varadero Valencia ORC 1-2 tras disputarse cinco de las seis pruebas del XXII Trofeo SM La Reina que se celebra desde el Real Club Náutico de Valencia. La jornada fue maratoniana con tres pruebas corridas en las tres clases de ORC. En OCR 3 el líder es El Carmen Elite Sails de José Coello que cuenta sus cinco mangas por victorias en Valencia. En Sportnautic ORC4 el nuevo líder es el Ardora III de Antonio Gadea que este sábado tuvo un día perfecto con tres triunfos parciales. Por su parte en la clase Sailing Project Promoción el líder es el Argentum.

La regata, que es homenaje a la Armada, y que supone la XXXIII edición de la Copa Marcial Sánchez Barcáiztegui, llega este domingo a su desenlace con una única prueba por disputar en todas las clases. Así, en el grupo Varadero Valencia ORC 1-2 las espadas están en todo lo alto entre los tres barcos que ahora ocupan el podio. El armador y caña rumano Trandafir es el que ahora mismo está mejor colocado al tener un punto de ventaja sobre el M8 de los hermanos Francés y cuatro sobre el Maverta-Defcom Seguridad de Pedro Rebollo. El propietario del nuevo Grand Soleil 44 cuenta con una tripulación muy experimentada con el medalla olímpica Hugo Rocha y el español Nacho Postigo en la táctica. Esa experiencia y la solidez que han mostrado, ya que en las cinco mangas disputadas han estado entre los tres mejores, algo que nadie más ha hecho, les hace ser un poco más favoritos el domingo. Las pruebas del sábado las han ganado el Brujo de Alberto de Castro, el M8 y el Maverta-Defcom Seguridad.

En el Essentia44 navega el medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996, Hugo Rocha. Y también está en Valencia el que fuera su compañero en ese éxito, Nuno Barreto, que forma parte de la tripulación del Porrón IX. Rocha comentaba tras la maratoniana jornada: “Hay que afrontar la última jornada con tranquilidad y con confianza en nuestras maniobras. Queremos ganar porque esta es una regata importante para nosotros. Hay que salir bien mañana y a ver qué pasa. Sí, estamos navegando muy sólidos con este proyecto que es nuevo y en el que nuestro gran objetivo es el Mundial de ORC en agosto en Estonia. En Valencia he estado muchas veces, pero creo que hace más de cinco años que no venía. La verdad es que es un gran lugar. Aquí también está mi compañero de medalla olímpica Nuno Barreto y nos hace ilusión estar juntos de nuevo. En aquel tiempo estuvimos ocho años navegando como pareja y tenemos muy buenos recuerdos”.

El Carmen Elite Sails, sin rival en ORC 3

En ORC 3 la competición está siendo un monólogo de El Carmen Elite Sails. El velero de José Coello ha ganado las cinco mangas que ha disputado y se perfila ya no sólo como ganador de esta clase sino también del Trofeo absoluto de todas las clases ORC en esta XXII edición del Trofeo SM La Reina. Su Sinergia 40 se ha mostrado como muy sólido. El patrón y armador del velero comentaba hoy al finalizar la jornada con tres triunfos: “No hay descartes y mañana hay que navegar bien y no cometer errores y tener un descalificado. Hay que ir con cuidado. No es fácil ganar cinco mangas seguidas. Hay una flota muy dura y hay barcos muy ajustados de rating. Estar arriba significa entrenar mucho y tener el barco apunto. Tener a Gisela Pulido en el barco es todo un orgullo para nosotros. Se lo está pasando muy bien y ha congeniado muy bien con los chicos. Ahora aquí se está dando cuenta de lo que es navegar en equipo. Se le ve que es una regatista muy dura y que aprende muy rápido”.

La lucha por ocupar los dos cajones del podio en ORC 3 está muy abierta, aunque el Lady de Nicolás González tiene buenas opciones de terminar segundo. Por el tercer lugar luchan el Tanit IV-Medilevel y el Gaitero Dos

Ardora III barre en Sportnautic ORC 4

Después de un primer día sin buenos resultados, el Ardona III de Antonio Gadea, un Contention 33 de más de 40 años, ha hecho una jornada inmaculada y ha ganado las tres mangas de la clase Sportnautic ORC4. Estos resultados le han valido para escalar hasta la primera posición de la tabla, aunque tendrá que pelear muy duro con el Platu 25 Potxin que lleva el regatista local Nacho Ortí por el primer puesto en la general de la clase. Tercero es el Hang Loose que peleará por la última plaza del podio con el Alitan 3 y el No te nom.

Argentum, líder en Sailing Project Promoción

En la clase Sailing Project Promoción de nuevo el Argentum de María Dolores Trujillo fue el barco que se llevo el triunfo después de que ya el viernes hubiera conseguido la victoria. Hoy el Comité les había preparado un recorrido costero de 23 millas hasta el Mareny Blau donde bordearon una boya y volvieron al RCN Valencia. El podio se mantiene idéntico al viernes ya que el November de Alfonso Sabater volvió a ser segundo mientras que el Newkote de Óscar Chulvi quedó en tercera posición.

Para este domingo toda la emoción se comprime en una única prueba que está previsto que comience a las doce de la mañana. Las cuatro flotas lucharán por los podios finales de la XXII edición del Trofeo SM La Reina que tendrá su entrega de trofeos a partir de las seis de la tarde en el Village de la piscina del club.

Apoyo a la candidatura de Copa del América de Valencia

Uno de los temas de conversación en el pantalán es la posibilidad de que Valencia vuelva a albergar una Copa del América como ya hiciera en 2007 y 2010. La candidatura valenciana está impulsada por el Real Club Náutico de Valencia. Los tripulantes de las diferentes clases apoyan decididamente que la ciudad vuelva a ser el epicentro mundial de la vela y muchos de ellos han posado a la vuelta del agua con unos carteles con el lema ‘#AC-ValenciaIsBack’. Entre los regatistas que se sumaron al apoyo a Valencia está la diez veces campeona del mundo de Kitesurf Gisela Pulido.

Resultados XXII Trofeo SM La Reina (Sábado)

Varadero Valencia ORC 1-2

Essentia44 (Catalin Trandafir) (3,3,2,3,2) 13 puntos. M8 (Hermanos Francés), (1,4,5,1,3) 14 p. Maverta Defcom Seguridad (Pedro Rebollo) (2,9,2,3,1) 17 p. Rats On Fire (Rafael Carbonell) (5,5,8,5,4) 27 p. Brujo (Alberto de Castro) (6,6.5,1,7,8) 28.5 p. Porrón IX (Luis Senis) (4,6.5,6,8,5) 29.5 p.

Orc 3

El Carmen Elite Sails (José Coello) (1,1,1,1,1) 5 puntos. Lady (Nicolás González) (2,2,3,2,2), 11 p. Tanit-IV Medilevel (Nacho Campos) (3,4,5,4,3) 19 p.

Sportnautic ORC 4

Ardora III (Antonio Gadea) (4,3,1,1,1) 10 puntos. Potxin (Ruebn Vallés) (1,2,2,5,2) 12 p. Hang Loose (Fernando Muro de Zaro) (2,11DSQ,3,3,3) 22 p.

Sailing Project Promoción