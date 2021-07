València acoge esta semana (del 5 al 11 de julio) la séptima prueba de la temporada del World Padel Tour, el circuito Mundial que reunirá en el Pabellón de La Fonteta a las mejores parejas del mundo en el cuadro masculino y en el femenino. A tan sólo unas horas de su debut, que se producirá este juevesa en la ronda de octavos de final, SUPER habló con dos de las parejas favoritas: Alejandra Salazar y Gemma Triay, que llegan como número 1 a València y Fernando Belasteguín y Sanyo Gutiérrez que reaparecen tras la lesión del legendario ‘Bela’. Ambas parejas han levantado ya dos títulos de campeones esta temporada y en València aspiran al tercero.

«Estamos muy ilusionadas, venidos de ganar el último torneo y eso siempre da mucha moral. Tenemos muy buena sensaciones», afirma Alejandra Salazar que en su primera temporada con Gemma Triay ha ha ganado dos títulos (Valladolid y Alicante)y un subcampeonato (Vigo). La madrileña regresa a un a pista La Fonteta «que me encanta» y en la que ya ganó el año pasado con su anterior compañera, Ariana Sánchez «siempre me gusta jugar en València, me encanta esta ciudad, el torneo...». Junto a ella tendrá a Gemma Triay, actual número 1 del ránking mundial: «aunque el pádel es un deporte de dos. Yo soy la número 1 porque el año pasado teníamos parejas distintas y defendemos distintos puntos», afirma Gemma, que en 2020 fue semifinalista en València: «Alejandra ya sabe lo que es ganar aquí y espero que repita este año conmigo de compañera», destaca la menorquina a quien le gusta el papel de ‘favoritas’ «Bendita presión. Es algo que nos motiva», afirma la número 1.

En el cuadro masculino, las miradas estarán puestas en Fernando Belasteguin y Sanyo Guitiérrez: «Hemos ganado dos torneos pero cuando mejor estábamos llegó la lesión de Bela y nos tuvimos que retirar en Santander y jugar mermados en Valladolid», afirma Sanyo quien pese a todo considera muy positiva su decisión de jugar con Belasteguin esta temporada: «no entendemos muy bien, dentro y fuera de la pista». Mientras Bela, todo un mito del pádel, 16 años seguidos número 1 del mundo, afirma llegar ya recuperado de su rotura muscular en el gemelo: «València es la prueba que nos habíamos marcado para el regreso y llego al 100% y con ganas de luchar por lo máximo».

Los Rico pasan a octavos

La jornada de ayer deparó un gran debut para los hermanos valencianos Rico. Tanto Josete como Javi superaban los dieciseisavos de final y estarán en la ronda de octavos de final junto a las principales parejas. Josete Rico, junto a Ramiro Moyano, debutaba en casa frente a Agustín Gutiérrez y Javi Martínez llevándose la victoria por 6-4 y 6-1. Javi Rico, con Momo González como pareja superaban a Mati Díaz y Agustín Silingo por 6-3 y 6-1 y también acceden a la ronda de octavos que comienza el jueves.