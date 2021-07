La valenciana Sara Sorribes se estrenará con 24 años en sus primeros juegos olímpicos en Tokio, precisamente en el mejor momento de su carrera, que ha llegado tras un 2020 en el que la pandemia lo paralizó todo. La vallera acaricia su techo en el ranking mundial WTA, el número 46 que alcanzó el 26 de abril de 2021, tras escalar desde el 71 con el que empezó el año, y figura esta semana la 50 en el ranking individual y la 78 en el de dobles.

En estos seis meses ha logrado superar varios listones, entre ellos y quizá el más importante, a las primeras de cambio. En Guadalajara (México) alzó su primer título individual WTA en su primera final, ante Eugenie Bouchard, algo de lo que solo pueden presumir dentro del tenis valenciano Anabel Medina, con 11 coronas individuales y 28 de dobles además de la plata olímpica junto a Vivi Ruano, y Tita Torró, a la que iguala con un título que compartió con su entrenadora Silvia Soler Espinosa, con la que trabaja desde que la ilicitana colgó la raqueta en pleno confinamiento en 2020. Su amistad y su buen entendimiento, unido al tenis de la vallera, prorrogaron las satisfacciones en las siguientes semanas.

Fue semifinalista apenas siete días después en Monterrey, donde ya ganó en dobles uno de los dos trofeos que atesora en su palmarés tras tres finales en todas las superficies, que se añaden a diez títulos ITF. Y cuartofinalista en Miami, su mejor techo en un torneo de categoría WTA1000 (por encima de estos solo están los Grand Slam).

Esos resultados la catapultaron a su mejor ranking a finales de abril, y han hecho que Anabel Medina, capitana de la selección española para la Billie Jean King Cup (antes conocida como Fed Cup o Copa Federación), anunciara la lista de la Armada femenina para Tokio, con cuatro representantes (también para el dobles): Garbiñe Muguruza, Paula Badosa, Sara Sorribes y la canaria Carla Suárez, que colgará definitivamente la raqueta tras haber vuelto a jugar este año una vez recuperada del linfoma de Hodking que la apartó de las pistas.

Sorribes no pudo debutar con un triunfo en el primer ensayo del dobles con Badosa en Wimbledon al caer frente al dúo estadounidense Gauff-McNally, pero fue lo de menos tras lograr una semana atrás su mejor resultado sobre hierba, semifinalista en Bad Homburgo.

La suya será la primera presencia de una tenista valenciana desde Río 2016, donde Arantxa Parra acompañó en sus cuartos JJOO a Anabel Medina. «Todavía estoy muy lejos de todo lo que consiguió Anabel, una grandísima jugadora. Para mí es un orgullo intentar seguir sus pasos y seguir consiguiendo cosas para el tenis valenciano», decía Sorribes en una entrevista a SUPER este año, en la que aseguraba estar «totalmente ilusionada por los Juegos, es algo que me gustaría conseguir y en lo que me he fijado muchas veces y que me haría mucha ilusión. Ojalá poder ir a los Juegos de Tokio». El momento ha llegado. Del 24 de julio al 1 de agosto en el Ariake Tennis Park.