Jon Rahm, el golfista vasco, está como loco por representar a España en los Juegos Olímpicos y colgarse una medalla en el cuello. El mejor golfista español, campeón del US Open 2021, explicó los motivos de por qué le motiva tanto competir en Tokyo 2020 en la rueda de prensa previa al Open Championship en Inglaterra.

Sin querer entrar a valorar la decisión de otros grandes del mundo del golf que han renunciado a los Juegos, Rahm ha hablado largo y tendido de sus motivaciones: "Yo no puedo hablar por los demás, habría que preguntarles a ellos los porqués. En mi caso, he tenido la suerte de representar a España a todos los niveles como amateur desde que tenía 13 años. He podido ganar muchos eventos por equipos en todo el mundo con mi país. Y cuando te vuelves profesional no tienes esa oportunidad", afirma.

El jugador de Barrika (Bizkaia), prosigue: "Tienes la opción de la Ryder Cup, pero no es lo mismo que unos Juegos Olímpicos o una Copa del Mundo. Poder tener esa oportunidad como profesional, algo que hasta hace cuatro años ni siquiera era una posibilidad, es algo de lo que yo nunca duraría. Tienes la ocasión de llamarte deportista olímpico, algo que muy pocas personas en la historia logran, y si consigues una medalla, especialmente una de oro, entras en un grupo aún más selecto».

«La última vez que el golf estaba en los Juegos hasta que ganó Justin Rose fue a principios del siglo XX, así que sería el segundo jugador de la era moderna con una medalla de oro, algo muy, muy tentador para mí. Así que, aunque no podré ir a ver otros eventos deportivos y apoyar a mis amigos y compatriotas, sé que todos estaremos allí, y aunque no sea físicamente, el espíritu de equipo no faltará. Para mí es una grandísima oportunidad, sería un momento increíble poder darle una medalla de oro a España en golf en unos Juegos", concluye.