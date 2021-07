Un clásico de la selección española de balonmano como Joan Cañellas se ha visto obligado a quedarse fuera de los Juegos Olímpicos por una lesión "muy leve". El 141 veces internacional desde 2008 no ha recibido de buen grado la decisión del seleccionador, Jordi Ribera, de no incluirlo en la lista de 16 jugadores que competirán en Tokyo 2020 en lo que, presumiblemente, habrían sido su última Olimpiada.

"Era el gran objetivo que me quedaba en mi carrera. Me toca mucho las narices que me pase esto a esta edad (34 años) y cómo ha pasado, por una lesión muy leve. Probablemente, otro entrenador en otro campeonato me habría llevado, aunque no pudiese jugar el primer partido porque, en principio, los fisios y los médicos me han dicho que sí llegaría", ha declarado el jugador horas después de conocerse que no estaría en la lista final a 'Mundo Deportivo'.

El seleccionador ha preferido no correr riesgos y el lunes anunció la convocatoria de 16 hombres sin Cañellas, Dani Dujshebaev ni Aitor Ariño, los dos últimos por lesiones graves en la rodilla.

Estos son los 16 encargados de representar a los 'Hispanos' en Tokio:

Porteros: Gonzalo Pérez de Vargas (Barça), Rodrigo Corrales (Veszprém)

Centrales: Raúl Entrerríos (Barça), Daniel Sarmiento (Saint-Raphaël)

Laterales derecho: Jorge Maqueda (Veszprém), Álex Dujshebaev (Kielce), Eduardo Gurbindo (Nantes)

Laterales izquierdo: Antonio García

Extremos derecho: Ferran Solé (Paris SG), Aleix Gómez (Barça)

Extremos izquierdo: Ángel Fernández (Kielce), Valero Rivera (Nantes)

Pivotes: Adriá Figueras (Nantes), Julen Aginagalde (Bidasoa Irun), Gedeón Guardiola (TBV Lemgo)

Defensor: Viran Morros (Paris SG)

España está encuadrada en el grupo A, y contará con los siguientes rivales: Francia, Noruega, Alemania, Brasil y Argentina. El combinado nacional debutará el 24 de julio a las 9:15 ante los alemanes.