Raúl Martínez aseguró su billete olímpico a Tokio en diciembre de 2019 en Moscú, cuando certificó su puesto fijo entre las cinco primeras plazas del ránking mundial en su categoría de -80 Kg. Desde entonces estuvo parado por una lesión en el aductor y al recuperarse se topó con el confinamiento y la suspensión de competiciones. No fue hasta diciembre de 2020, en el Campeonato de Europa de Pesos Olímpicos, cuando volvió al tatami, para sumar diferentes éxitos nacionales e internacionales en 2021. «Pienso que estoy en un gran momento. En mis últimas cuatro competiciones logré subirme al podio: bronce en el Europeo de Bulgaria 2021, bronce en el Open de España (abril 2021), oro en el Open de México (junio 2021) y bronce en los Multi European Games. Me he clasificado dentro de las cinco primeras plazas del ránking olímpico, así que creo ir con bastantes posibilidades, aunque todo esto luego hay que refrendarlo en Tokio», señaló el ilicitano, quien se muestra ambicioso para esta cita olímpica: «Quiero la medalla, claramente, y si puede ser de oro, mejor. Pero de salida quiero lo máximo. Es el gran momento de mi carrera deportiva», afirmó a un diario alicantino en abril tras colgarse el bronce en el Open Internacional de España.

Quiero la medalla, claramente, y si puede ser de oro, mejor. Pero de salida quiero lo máximo. Es el gran momento de mi carrera deportiva Raúl Martínez - Olímpico en taekwondo

Tras un año marcado por las lesiones y, sobre todo, la incertidumbre ante el futuro de los Juegos, Raúl, de 30 años, respira tranquilo. «Durante este tiempo ha habido momentos difíciles porque veías que se podía cancelar el evento más importante de tu vida. Por suerte esa incertidumbre ya ha pasado y se ve todo mucho más claro». Superó una lesión de aductor con la que compitió seis meses: «Acabé rompiéndome cuando obtuve la clasificación a Tokio. Habría llegado, pero el aplazamiento pudo venir bien para recuperarme», cuenta Raúl Martínez en la web de la UCAM de Murcia, universidad donde cursa estudios de Medina.

El deportista FER, que viajó a los Juegos Olímpicos de Londres 2012 como reserva, se mostró ilusionado por ser titular en Tokio, donde espera confirmar que España es una potencia en taekwondo. «Eso más que presión es todo lo contrario. Es una responsabilidad, porque cuando los rivales se enfrentan con España saben que van a tener un rival duro de batir. Sabemos que somos una potencia y eso lo aprovechamos a favor, en vez de que sea una presión negativa. España es una de las grandes potencias mundiales en taekwondo junto con Rusia y Corea del Sur. De hecho solo estos tres países hemos logrado clasificar en los JJOO a tres luchadores masculinos por vía directa a través de las cinco primeras plazas del ránking. En Londres ya logramos un oro y dos platas, y en Río una plata y un bronce. El taekwondo español sigue estando en lo más alto y así lo vamos a demostrar en Tokio», resaltó en declaraciones a un medio alicantino.

España es una de las grandes potencias mundiales en taekwondo junto con Rusia y Corea del Sur

Raúl Martínez, como destaca en su propia página web (www.raulmartinezgarcia.com), empezó en el taekwondo a los 4 años en el gimnasio que sus padres regentan desde 1985, el Gimnasio Jayan de Elche. «A los 14 años competí por primera vez en la modalidad de combate. Conseguí la medalla de oro en el Campeonato de España Cadete y la de bronce en el Campeonato de Europa. Fueron mis dos primeras medallas a nivel nacional e internacional».

Su talento y los buenos resultados que empezó a cosechar desde las categorías inferiores llamaron la atención de la Federación Española, que le ofreció una beca para entrenarse y vivir en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid en 2008, donde entrena desde entonces con Miguel Ángel Herranz . Su palmarés se ha ampliado de forma brillante hasta hoy, con una continua presencia en las selecciones españolas de las diferentes categorías y con el sueño, cada vez más cerca, de conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos. «Para mí es un orgullo representar a España, a la provincia de Alicante y a Elche por todo el mundo».

RAÚL MARTÍNEZ (Taekwondo)

FECHA | lugar de NACIMIENTO

27/06/1991 (ELCHE)

Palmarés

2021: Bronces Europeo de Bulgaria y Open de España y oro en el Open de México.

2019: oro en Copa Presidente de África en Marruecos y plata en el Grand Prix de Roma...