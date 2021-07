Paula Arcos (Petrer, 21/12/2001) se lleva 22 años y 9 meses con Silvia Navarro (València, 20/03/1979), pero en Tokio ambas lucharán por otra medalla olímpica para las Guerreras del balonmano español como el bronce de Londres 2012 que se colgó la portera. La alicantina es la más joven de un grupo, las Guerreras, que lidera por veteranía Silvia Navarro y en el que hay una tercera valenciana, Lara González. Paula Arcos se ha sumado a ellas tras convencer desde abril, en su primera convocatoria, a Carlos Viver, el seleccionador.

Con su juventud, y después de superar los dos descartes, el de Andorra y el de Sagunto, ¿cómo se enteró que estaba en la lista? ¿Se lo esperaba tras su debut este mismo año ante Dinamarca?

Yo me enteré de golpe en una reunión que tuvimos y me quedé en shock, no me esperaba para nada esto. Una mezcla de sensaciones muy grande, querer llorar, querer reír, todo. El corazón a mil, sudando, inexplicable.

Es la más jovencita de las Guerreras, ¿le ayudan el resto de jugadoras a sobrellevar la presión?

La verdad que desde la primera vez que vine a entrenar con ellas hasta ahora me sentí muy cómoda con el equipo. Todas las veteranas intentan corregir mis fallos, están muy pendientes y me han dado la enhorabuena como una más. Muy contenta con el grupo.

¿Qué supone llegar a los JJOO con 19 años? Silvia Navarro le supera en más del doble...

Para todo deportista ir a unas olimpiadas es un sueño. Y yo por el momento tengo la oportunidad de vivirlo muy joven. Aprovechar la experiencia al mil por mil, y a disfrutarla sobre todo, y que sea lo que tenga que ser. Ahora hay que pelear una vez estando ahí, es ir a muerte allí y ya está.

¿Va a disfrutar o a aprender?

Yo ahora tengo que aprender de las más veteranas, sacar lo mejor que ellas me den, y disfrutar, creo que eso es también muy importante cuando estás haciendo algo que te gusta.

¿Ha sido fácil la adaptación a un grupo que lleva años jugando juntas?

Sinceramente esta concentración de València, como no me la esperaba, vine diciendo jolín ya estoy más cerca de ese objetivo. Me esperaba ir a Andorra, dos semanas y ya está. Cuando me llamaron para esta siguiente de Sagunto me puse un poco más nerviosa porque no me lo esperaba, entonces ya fue como jolín, ya tienes el objetivo más cerca, y más presión. Para mí ha sido de las más duras en el sentido de la presión o lo que me he exigido yo misma, pero en ningún momento me he sentido mal entrenando o incómoda

Van a ser unos Juegos Olímpicos sin público, una experiencia un poco rara...

Sí, va a ser un poco rara, pero no deja de ser unos Juegos y todo deportista lo afronta con mucha ilusión. Además, es mi sueño do de jovencita. Empecé a jugar, con 7 y 8 añitos. En Petrer, me fui en cadete de segundo año al Elche hasta el año pasado que me fichó el Guardés y con el que he renovado.

Ha sido nombrada mejor jugadora de la Liga, un trofeo que en el pasado logró también otra valenciana como Silvia Navarro, pero en su caso ha sido con 19 años. ¿No le sorprende?

Pues sí, este año está siendo redondo para mí. Para no olvidarlo nunca. A pesar de la pandemia, me ha dado muchas cosas este año. A lo mejor si no se hubieran retrasado las olimpiadas a este año no las podría haber vivido.

Es de la misma localidad que el único valenciano de los Hispanos, Gedeón Guardiola, que en 2011 también aprovechó su oportunidad para convertirse en fijo de la selección. ¿Se fija en su paisano?

Es un referente deportivo, pero no tenemos nada que ver en las posiciones que jugamos y en lo que hacemos. Como deportista lo admiro, es de mi pueblo y tienes un extra de favoritismo al conocerlo, pero no tenemos nada que ver como jugadores.

¿Qué le pide el seleccionador Jordi Ribera, cuál quiere que sea su aportación?

A mí y a la más veterana nos pide lo mismo, que estamos aquí porque confían en nosotras y si no no estaríamos. Que hagamos lo que sabemos, y ya está, que no nos compliquemos, que si estamos aquí es porque confían en nosotras y han visto nuestro trabajo.

¿Le han dado consejos las veteranas?

Muchos, muchísimos, aprendo mucho de ellas, son muchos años de experiencia y muchos años que me sacan, y la mínima cosa que me digan siempre intento absorberla para mi bien.

¿A quién admira más de todas sus compañeras en Tokio?

Un referente que me gusta mucho como modelo de juego, que me pudo parecer a ella por cualidades o por altura y por todo es Ali Fernández, una jugadora top, pero Carmen Martín me parece una veterana muy top de los pies a la cabeza, que si te tiene que decir algo te lo va a decir, un consejo bueno te lo va a dar, o decir algo malo también te lo va a decir. En general todas, Silvia Navarro ha estado muy pendiente de mí en esta concentración, Shandy también. Todas me han aportado un granito de arena.

Las Guerreras fueron sextas en Río 2016, bronce en Londres 2012, ¿hasta dónde pueden llegar en Tokio?

Sinceramente creo que no tenemos techo. Hasta donde nosotras podamos llegar lo haremos. Creo que puede ser al máximo, ojalá sea el máximo, pero si no vamos a estar contentas de nuestro trabajo y orgullosas. También por las que no han podido llegar hasta aquí, como los descartes o Darly Zoqbi, lesionada.

¿Con 19 años cómo logra compaginar el balonmano profesional y los estudios?

De momento lo llevo bien, años anteriores estaba estudiando, este año precisamente no lo estaba. El año que viene volveré a estudiar Educación Infantil. Es mucho más sacrificado, no tienes tanto tiempo como otras personas, pero cuando algo te encanta como el balonmano, y sabes que los estudios los tienes que tener sí o sí, no cuesta tanto porque todo el empeño que le pones al balonmano, sabes que con emplearle un poco de tiempo a lo que no te gusta tanto, lo tienes. Las deportistas tenemos que tener estudios, pero a lo mejor no hace falta sacarse un módulo o una carrera en dos años, sino que puedes tener más tiempo, porque no vas a ejercer directamente de ello, y podemos jugar con eso.

Fichó por el Atlético Guardés gallego, de A Guardia, Pontevedra, en la frontera con Portugal, y acaba de renovar. ¿Cómo lleva estar a mil kilómetros de Petrer, tan lejos de casa, sin haber cumplido aún los 20?

Lo he llevado bastante bien. Desde siempre he sido una persona bastante independiente, pero todo me ha hecho llevarlo mejor por las compañeras que me han tocado en Guardés, que me he sentido como en casa, como arropada por mi familia, y que las cosas te vayan a favor, como a mí el balonmano siempre ayuda un poco más.

Además, creo que no es la única valenciana en el equipo...

No, qué va. Estefania Descalzo ‘Fani’, Miriam Sempere, el entrenador José Ignacio Prades, y creo que no me dejo a nadie. Prades viene a Tokio como segundo entrenador, y también es de Petrer.

Con su juventud no vivió la edad de oro del balonmano femenino valenciano, con el Mislata, L’Eliana… Ahora están el Elche y el Morvedre, que acaba de lograr la permanencia. ¿Cómo los ve?

Es verdad que este año están haciendo fichajes, no sé si les irá mejor o peor. Ojalá les vaya bien por tener un equipo de la comunidad que siempre anima jugar cerca de casa y es un plus, pero no estoy muy centrada en los equipos que están haciendo.

El CB Atlético Guardés ha sido subcampeón de Liga este año. ¿Son la alternativa en el futuro a los intratables Bera Bera y al RoCasa Gran Canaria?

RoCasa no es intratable porque este año le hemos ganado los dos partidos y ha acabado por detrás de nosotras, pero para mí Bera Bera ha sido superior a todos, lo ha demostrado. Ahora se le van no bastante gente, pero sí jugadoras que han sido muy top para el equipo en los últimos años. Veremos a ver cómo se presenta la Liga.

Este viernes están citadas en Madrid para viajar mañana mismo hacia Tokio. ¿Cómo llevan todas las restricciones debido a la pandemia y el régimen estricto que les espera en la Villa Olímpica?

Está todo muy estricto, pero no ya por lo que pueda pasar, lo miras personalmente. Sabes que si tú das positivo, sabes que no vas, y como todas queremos ir lo hemos interiorizado bastante bien, y si nos tenemos que privar de algunas cosas, preferimos eso que no quedarnos sin ir a unas olimpiadas. A cruzar los dedos hasta el primer partido.