La cuarta jornada del EuroHockey U18 Championships Boys and Girls se ha disputado este jueves en el campo azul del Polideportivo Virgen del Carmen-Beteró. La competición femenina ha enfrentado a las selecciones española y rusa, que empataban 2-2 tras un intenso partido. Del mismo modo, en el tornero masculino, Bélgica y Rusia empataban también a 2-2.

El combinado español dirigido por la entrenadora Mar Feito se enfrentaba a Rusia en un intenso partido con múltiples oportunidades de gol. En el primer parcial ninguno de los dos equipos conseguía predominar sobre la hierba azul. Debía llegar el segundo cuarto para que la selección española consiguiera sumar un punto al luminoso con el gol de Mireia Herrero, dando la ventaja a España en la media parte. Tras el descanso, Rusia ampliaba su presión y no es hasta el último parcial en que la española Teresa Lima consigue encajar el segundo tanto para las locales. Sin embargo, la selección rusa no se resignaba a la derrota, y como consecuencia, marcaba su primer punto de partido con un penalti córner de Tatiana Surianinova en el minuto 52. Con el ánimo renovado, el conjunto ruso reforzaba esfuerzos y conseguía igualar el marcador en el último minuto del encuentro, manteniendo el 2-2 en el luminoso.

En la competición masculina, Bélgica y Rusia disputaban un igualado encuentro que no dejaba abrir el marcador hasta el tercer parcial. Tenía que llegar el minuto 43 del encuentro para que el ruso Marat Maniapov consiguiera encajar un penalti córner en la red belga. Tan solo un minuto después, su compañero Marat Birkin aprovechaba la oportunidad y metía un gol que aumentaba la diferencia a 0-2 en el luminoso. La selección de Bélgica, no conforme, reforzaba su ataque en el último cuarto, y el belga Louis Depelsenaire sumaba el primer punto para su equipo con un penalti córner. Poco después, Samuel Malherbe repetía la acción y añadía un segundo punto al marcador belga, igualando a Rusia. En los últimos minutos del partido, ni Rusia ni Bélgica conseguían desmarcarse y llegaban así con empate 2-2 al final del encuentro.

Quinta jornada EuroHockey sub-18

Este viernes 23 de julio tendrá lugar la quinta jornada del EuroHockey sub-18. En el torneo femenino jugarán Bélgica contra Países Bajos (9:00 horas) y Rusia contra Alemania (11:15 horas). El campeonato masculino enfrentará a Rusia y Alemania (17:45 horas) y Países Bajos contra España (20:00 horas).

El EuroHockey cuenta con la colaboración del programa de apoyo a competiciones PAC-CV, impulsado por el Comité Olímpico Español y la Fundación Trinidad Alfonso.