«Mi nombre es Ricardo Ten, soy deportista paralímpico. Mi historia empieza muy joven, con ocho años sufro un accidente eléctrico con un cable de alta tensión. Como resultado me amputan los dos brazos y una pierna y el 75 % de mi cuerpo acaba con grandes quemaduras. A partir de aquí, toda mi vida cambia. Es un drama muy fuerte para mí y mi familia, te das cuenta de que solo te queda una cosa, ir hacia adelante. Y he tenido siempre la gran suerte de contar con el apoyo de mis padres, de mis hermanos y de mi entorno». Con estas palabras, el abanderado español en los Juegos Paralímpicos de Tokio presenta su historia en su sitio web.

Treinta y ocho años más tarde, el valenciano Ricardo Ten tendrá la ocasión en Japón de ganar una medalla paralímpica en ciclismo, el deporte en el que dio sus «primeros pasos» antes y después del drama que cambió su destino con ocho años. «El deporte para mí lo ha sido todo, me ha hecho sentirme uno más con mis compañeros, con mis amigos. Y el ciclismo en sí... Desde muy pequeño ya iba con la bicicleta. Cuando sufrí el accidente supuso también un trauma. Lo único que me importaba era si volvería a ir en bicicleta y ver que, si lo había conseguido, podría lograr cualquier cosa que me propusiera», asegura Ten en una entrevista con la Real Federación Española de Ciclismo.

UNOS JUEGOS ESPECIALES

Tras 20 años compitiendo al máximo nivel en natación, deporte en el que acumula siete medallas -tres oros, una plata y tres bronces- en cinco Juegos consecutivos, «después de Rio 2016», Ten empezó a tener «claro» que su carrera como nadador «había llegado a su fin». El hecho de competir por primera vez con la bicicleta en las paralimpiadas le hace «especial ilusión», pese a una «carrera muy dilatada». «Es emocionante y... algo nuevo para mí. Va a ser reencontrarme otra vez con mis primeros pasos como deportista. Dentro de mí sé que sigo siendo competitivo, me gustaría poner ese broche con una medalla, ratificaría que mi apuesta es real», argumenta.

Los sueños de niño de Ricardo Ten descansan ya en Tokio, donde este martes voló con el equipo de ciclismo adaptado español a la gran cita deportiva. «Volver a reencontrarme con un metal en unos Juegos sería algo increíble, es el sueño de cualquier deportista», dice también en unas declaraciones al Levante UD, club embajador del proyecto Di_.Capacidad. Desde que Ten se subió a la bicicleta al más alto nivel, el valenciano ha cosechado grandes éxitos en Mundiales y Europeos. De hecho, es el vigente campeón del mundo contra el cronómetro.

En Tokio, las grandes opciones de medalla para él, y para el paralimpismo español, pasan por la prueba de persecución individual en pista (MC1) del jueves 26 y por la crono individual de ruta (MC1) del martes 31. Antes, no obstante, Ricardo compartirá con la nadadora Michelle Alonso el orgullo de ser abanderados en la ceremonia de inauguración de los Juegos del martes 24. Desde ese día al domingo 5 de septiembre tendrán lugar la Paralimpiada Tokyo 2020.