Tras los Juegos Olímpicos de Tokio el atletismo afronta una nueva cita del máximo nivel, los Campeonatos del Mundo sub’20 que se celebran en Nairobi. La cita será finalmente del 18 al 22 de agosto ya que la World Athletics ha decidido a última hora retrasar un día el inicio de la competición para facilitar la llegada de los equipos dadas las restricciones por la pandemia. 16 atletas (8 hombres y 8 mujeres) representarán a España en tierras africanas. Entre los elegidos por Pepe Peiró, seleccionador nacional y director técnico de la Federación de Atletismos de la Comunitat Valenciana (FACV), hay dos atletas del Valencia Club de Atletismo: Marta Serrano (3.000 m. obstáculos) y Evelyn Yankey (longitud) y una del Playas de Castellón: Aitana Radsma (100 m. vallas).

La expedición española partía el pasado sábado desde Madrid rumbo a Kenya. Entre ellos Evelyn Yankey, una atleta que, desafiando al calor y a la soledad, ha preparado la gran cita mundialista entrenando en solitario en las pistas del Estadio del Turia de València. Con todos sus compañeros y compañeras de Valencia CA de vacaciones, Evelyn ha sido la última en cerrar la temporada en el club valenciano. La saltadora del Valencia CA quiere seguir los pasos de su entrenadora, la ex-olímpica Niurka Montalvo y emular a otra de sus ídolos, Fátima Diame, olímpica en Tokio y un espejo en el que mirarse.

Yankey, de 17 años, está viviendo intensamente con un Europeo y un Mundial en pleno verano. «Estuve a punto de llamar a Niurka, a decirle que lo dejaba, que no podía más. Volví del Europeo de Tallin el 20 de julio y desde entonces he estado sola. Por problemas familiares no puede estar conmigo, así que venía aquí, con toda la gente de mi edad de vacaciones, subiendo fotos en la playa, y me ponía a hacer cosas sin nadie más a mi alrededor. Me hundí», destaca la atleta en declaraciones facilitadas por la FACV.

La saltadora del Valencia CA ha contado estos días con el apoyo de su madre, natural de Ghana que le ha acompañado a los entrenamientos. El padre de Évelyn es un apasionado del atletismo y en 1999, estuvo en Sevilla viendo a la propia Niurka Montalvo ganar la medalla de oro del Campeonato del Mundo en longitud. La atleta del Valencia CA saltará en Nairobi el jueves 19 de agosto. Si supera la calificación, al día siguiente, el 20 de agosto, disputará la final. El Mundial acabará el día 22. Luego, por fin, vacaciones. «El año pasado ya me perdí el verano porque, por la pandemia se retrasaron todas la competiciones».