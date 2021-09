Lucía Valderrama Martínez tiene un sueño, el de ser una golfista de élite. A sus 13 años, la joven del Club Escorpión ha emprendido un ilusionante camino para poder cumplirlo y, dentro de unos años, viajar a Estados Unidos para competir al más alto nivel mientras estudia en la Universidad. Ese es el trayecto natural que siguen los mejores en el mundo del golf, por ejemplo, Jon Rahm, uno de sus ídolos. Por ahora, el primer paso de Lucía ha sido firme. En agosto se impuso en el Campeonato Match Play de la Comunitat Valenciana a jugadoras varios años mayores que ella.

«Fue muy emocionante porque la final fue contra una amiga del club, Alma Betoret (17 años), y la semifinal contra una chica como Balma Dávalos (14) que es superbuena», relata en SUPER la protagonista principal del torneo valenciano que, como vencedora, permitió a Lucía Valderrama entrar en el ranking amateur mundial.

La golfista valenciana tiene ahora nuevos retos por delante. Gracias a que en julio ganó junto al equipo del Escorpión el Campeonato de España en Madrid, entre finales de mes y principios de octubre, Lucía tendrá el honor de jugar junto a Alma Betoret y Cloe Amión en Fontainebleau (Francia) en el Campeonato de Europa de clubes. El Escorpión es el único club que representará a España. «Nuestro objetivo será jugar lo mejor que podamos y pasarlo bien. Hay que seguir entrenando a tope. Primero, a intentar ganar el Infantil de la Comunitat, y luego ya pensaremos en Francia».

Como ella dice, lo «primero» vendrá el fin de semana del 18 y 19 de septiembre en La Finca. En Alicante Lucía Valderrama tratará de consolidarse como la mejor jugadora infantil de la Comunitat, sin duda, un escalón intermedio en busca de otra de sus metas, entrar en la selección valenciana sub-14. Paso a paso, pero la joven talento sabe ya lo que es estar en una concentración previa con la sub-18 en el club Mediterráneo.

No obstante, la muestra más clara de su precocidad fue el ‘golpe’ que dio en el Match Play. La edad del campeón en el torneo masculino, los 17 años de Pepe de la Concepción, ensalzan la gesta de la campeona de 13 años del torneo WARG, catalogación que le dio acceso al ranking mundial. «Para ser profesional queda mucho. Lo primero que quiero lograr es irme a estudiar dentro de un tiempo a una buena universidad de Estados Unidos, y así competir y estudiar a alto nivel», razona con extraordinaria madurez esta seguidora de Tiger Woods, Jon Rahm, Lidya Ko y Danielle Kang.

De todos modos, Lucía no se aficionó viendo a nadie por la televisión. La ‘culpa’ la tiene su abuelo Germán. «Siempre había sido uno de sus sueños que sus nietos jugáramos bien al golf. Él fue mi primer profesor, hoy en día, es al primero que llamo cuando estoy en una competición cuenta esta joven apasionada de las ciencias y del ‘putt’ en su deporte. «Es lo que mejor hago, aunque he tenido algunos momentos de debilidad. Pero el golf se basa en el juego corto. Puedes pegarle largo, que, si no pateas bien todo se va al traste», concluye una niña que razona como una mujer.