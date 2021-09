La concejala de Deportes del Ayuntamiento de València, Pilar Bernabé, recordó en el acto de presentación de la VII Copa del mundo, que se celebrará en Natzaret del 12 al 18 de septiembre, que en el último trimestre del año hay "numerosos eventos deportivos de primer nivel, nacionales e internacionales, que contribuirán a la recuperación económica de la ciudad". "El deporte es uno de nuestros mejores aliados", añadió la representante del grupo socialista, que puso en valor la "coordinación" entre Ayuntamiento, Diputación y Generalitat, junto a la iniciativa público-privada de la región, para atraer eventos deportivos a la ciudad.

No obstante, Bernabé se muestra menos optimista en cuanto a las opciones de que las instituciones valencianas puedan participar en los altos costes económicos que significaría la organización en el Puerto de València de la America's Cup de vela 2024. "Todo acontecimiento deportivo sería bien acogido por su impacto económico y social. Sabemos lo que fue en ese sentido la Copa de la América en el pasado, pero debemos aprender de lo bueno y también de lo malo de aquella experiencia, las consecuencias negativas que supuso económicamente para las administraciones", valoró la concejala de Deportes, que agregó que "las instalaciones y el potencial de la ciudad estarían a disposición, pero los presupuestos son limitados y centrados en cuestión de mucha importancia".

"Ahora no estamos en la misma situación económica de hace 15, ni la ciudad está en eso. No hay más que ver lo lleno que tenemos el calendario de actos deportivos que generan un público amplio, y hace 15 años se tenía que ir casi a mendigar un evento", continuó Bernabé, que admite la capacidad económica de la America's Cup, aunque incide en que "no se pueden asumir los mismos errores del pasado porque aún no se ha acabado de pagar los costes que generaron las ediciones pasadas" (2007 y 2010). "Hay ciertos límites presupuestarios, prioridades ciudadanas, y no sabemos si podríamos llegar a las exigencias de una competición así", afirmó la concejala de Deportes.